Skjelvik-selvmål kostet LA Galaxy seieren

Men Adama Diomande scoret i riktig ende for Los Angeles FC.

LA GALAXY - SEATTLE SOUNDERS 2-2:

Zlatan Ibrahimovic så ut til å bli matchvinner for LA Galaxy med to mål, men et uheldig selvmål signert Jørgen Skjelvik sørget for 2-2 mot Seattle Sounders.

Skjelvik var uheldig på et langt oppspill åtte minutter før slutt. Galaxy-keeper David Bingham løp ut for å heade ballen unna, men traff istedenfor nordmannen og gikk i mål.

På det tidspunktet hadde California-laget snudd kampen. Ibrahimovic utlignet med et hodestøt like før pause, mens samme mann sikret 2-1-ledelse fra straffemerket etter 66 minutter.

Raul Ruidiaz sendte gjestene i ledelsen få minutter før første Zlatan-mål. Galaxy måtte nesten spille hele kampen med én mann mindre.

Kampen var kun seks minutter gammel da Daniel Steres fikk marsjordre for å frata motstanderne en åpenbar scoringsmulighet.

Skjelvik var derimot ikke den eneste nordmannen som endte på scoringslista natt til søndag norsk tid.

Adama Diomande fastsatte sluttresultatet til 2-0 for byrival Los Angeles FC da han satte ballen i riktig mål borte mot Real Salt Lake.

Diomandes klubb topper MLS klart og er klare for sluttspillet med 58 poeng etter 25 kamper. Det er hele 16 poeng foran det nest beste laget i Western Conference, Minnesota United.

LA Galaxy er nummer tre i vest med 41 poeng på 26 kamper. De ligger ett poeng foran nattens motstander Sounders og må kjempe hardt for å holde seg på sluttspillsplass.

