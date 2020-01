Skjerpet straff for Kvitovás overfallsmann

Petra Kvitová i aksjon i WTA-turneringen i Brisbane denne uken. Onsdag ble mannen som for tre år siden skar henne med kniv dømt til 11 års fengsel. Foto: Tertius Pickard, AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Mannen som for tre år siden påførte tennisstjernen Petra Kvitová alvorlige knivskader under et innbruddsforsøk har fått straffen skjerpet til 11 års fengsel.

Mannen ble i mars i fjor dømt til åtte års fengsel for grov kroppsskade. Både han og påtalemyndigheten anket dommen, og onsdag besluttet retten i Olomouc at hendelsen kvalifiserer til domfellelse for grovt ran og har økt straffen til 11 års fengsel. Dommen kan ikke ankes og er dermed rettskraftig. 29-årige Kvitová, som vant Wimbledon-turneringen i 2011 og 2014, ble under innbruddet i desember 2016 påført alvorlige knivskader i venstre hånd, som hun holder racketen med. Skadene var karrieretruende, og en stund fryktet legene at flere fingre måtte amputeres, men hun ble frisk og spiller igjen tennis på høyt nivå. Etter at hun ble skåret med kniv tilbød hun overfallsmannen penger for å forlate leiligheten i Prostejov, noe han tok imot. Kvitová spiller denne uken en turnering i Brisbane som oppkjøring til Australian Open, og hun er klar for åttedelsfinale. I fjor spilte hun seg helt til finale i årets første Grand Slam-turnering. (©NTB)