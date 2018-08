Skofteruds familie oppretter minnefond

Familien til Vibeke Skofterud har opprettet et minnefond. De vil videreføre den tidligere skistjernens hjertesaker innen fysisk og psykisk helse. Her er kondolanseprotokollen for Skofterud på Olympiatoppen i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )