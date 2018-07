Skofteruds kjæreste: – Du er min store kjærlighet

Vibeke Skofteruds kjæreste, Marit Stenshorne, tar til Instagram for å sette ord på følelsene sine etter kjærestens bortgang natt til søndag.

Det var Vibeke Skofteruds kjæreste, Marit Stenshorne, som meldte den tidligere langrennsløperen savnet natt til søndag. Det bekreftet familiens talsperson, Pål Tømmerhoel, til NRK.

Klokken 11.30 ble Skofterud funnet på den lille øya St. Helena rett ved Tromøy i Arendal, og hun ble erklært død på stedet.

Skofterud og Stenshorne hadde feriert på Tromøy siden fredag. Stenshorne tok til Instagram ved 22-tiden søndag kveld for å sette ord på sine følelser.

– Vibeke, du er min store kjærlighet, min kjæreste, min elskede, min helt, min mentor og bestevenn. Vi sa: Vi to for alltid. Vi skulle jo bli gamle og krokete sammen. Det kommer til å bli så trist og vanskelig uten deg. Du ga meg så mye positivitet, takknemlighet, latter, glede, kunnskap og kjærlighet. Elsker deg, skriver Stenshorne.

