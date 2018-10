Skogheim får ikke ny Ull/Kisa-kontrakt

1. divisjonslaget Ull/Kisa har bestemt seg for å gå videre med en ny trener i fotballsesongen 2019, skriver Romerikes Blad.

Det betyr at Vegard Skogheim ikke får fortsette som hovedtrener i Jessheim-klubben. Han har trent gultrøyene i tre sesonger.

– Ull/Kisa Fotball er meget godt fornøyd med jobben Vegard Skogheim har gjort i de snart tre sesongene han har vært her, men etter flere runder i høst har vi landet på at veien videre vil bli med en ny hovedtrener fra vi starter opp i januar 2019, sier daglig leder Cato Strømberg, ifølge RB.

«Skogheim selv respekterer avgjørelsen, men hadde håpet å fortsette videre på Jessheim», heter det i en pressemelding fra klubben.

Under Skogheims ledelse spilte Ull/Kisa kvalifisering til Eliteserien i fjor. Det kan klubben klare også i år.

– For de gjenstående kampene er vi i posisjon til å få en ny kvalifisering, og jeg vil gjøre alt i min makt for at vi skal klare det, sier Skogheim.

(©NTB)

