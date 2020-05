Skotsk fotballklubb lar tilhengerne avgjøre keeperens framtid

Den skotske fotballklubben Livingston har skapt oppsikt ved å la tilhengerne avgjøre keeper Gary Maleys framtid i klubben gjennom en avstemning på Twitter.

Den 37-årige målvakten er den eneste deltidsproffen i skotsk eliteserie. «Stretch», som han kalles, har ikke spilt for klubbens førstelag på over to år, men tilhengerne ser ut til å sikre ham ny kontrakt.

– Meget mulig det er første gang dette gjøres i fotballen men vi gir dere sjansen til å avgjøre keeper Gary Maleys framtid. Kontrakten hans løper ut neste måned, og vi lar det være opp til fansen om vi tilbyr «Stretch» en forlengelse, skriver Livingston på sin Twitter-konto.

Under er det to knapper å klikke på: «Ja – tilby ham kontrakt» eller «Nei – få ham ut».

Tirsdag ettermiddag hadde over 165.000 personer avgitt stemme, og ett døgn før fristen går ut vender et klart flertall tommelen opp for veteranmålvakten.

Maley kom til Livingston i 2016, da klubben var på nivå tre i skotsk fotball. Han er tredjevalg og har spilt bare ni kamper for klubben som nå er etablert i eliteserien.

(©NTB)