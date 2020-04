Skotsk regjeringssjef advarer mot fotball for tomme tribuner

Spill for tomme tribuner er i store deler av Europa utpekt som veien ut av viruskrisen for fotballen. Den skotske regjeringssjefen er imidlertid skeptisk.

Kampen mot koronapandemien har satt fotballen på vent i de fleste europeiske land. Strenge tiltak for sosial distansering og forbud mot store arrangementer medfører at det trolig går lang tid før idrettsarenaene igjen kan åpnes for normal bruk.

I en rekke land, blant dem Storbritannia, er det lansert håp om at fotballaktiviteten kan gjenopptas under forutsetning av at kampene spilles bak lukkede dører.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon advarer imidlertid mot at denslags løsninger også kan resultere i økt smittefare. Hun tror mange supportere vil samles for å se kampene, kanskje i nærheten av arenaene, selv om de ikke kommer inn på tribunene.

- Vi må vurdere om det (tomme tribuner) fjerner smitterisikoen fullstendig, sier den skotske regjeringssjefen.

- Dersom kampen går på TV, er det en fare for at folk vil samles for å se, tilføyer Sturgeon.

