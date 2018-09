Skotsk vind gir RBK reisetrøbbel

Rosenborgs avreise til Glasgow er utsatt med flere timer. Det er restene av USA-stormen som forsinker trøndernes Skottland-tur, skriver Adresseavisen.

Opprinnelig skulle RBKs fly ta av fra Værnes klokken 12 onsdag, men mye skotsk vind har utsatt avreisen med fire timer. Det gjør at spillerne trener hjemme i Trondheim framfor i Glasgow.

Rosenborg møter Celtic i første gruppekamp i europaligaen torsdag kveld.

– Vi håndterer dette godt. Det blir som en bortekamp i Eliteserien, og det er hell i uhell at det skjer før nettopp Celtic-kampen. Det er en klubb vi har møtt noen ganger i det siste, så vi kjenner stadion, reisebelastningen og vi skal også bo på samme hotell som tidligere, sier RBKs organisasjonssjef Trond Alstad til Adressa.

Det er ventet at Skottland-vinden vil løye utover dagen.

– Det er restene av stormen som lå over USA for en ukes tid siden, som nå slår inn over Skottland, opplyser Knut Grønvik i reiseselskapet Travelnet til avisen.

Rosenborg opplevde også reisetrøbbel i sommer da trønderne skulle til Glasgow. Da var charterflyet forsinket med tre timer. Den gang ble Celtic for sterke over to kamper i mesterligakvalifiseringen, men skottene røk senere selv ut og havnet i europaligaen. Der blir det nok et møte med RBK.

Lagene møttes også i fjor sommer. Da gikk Celtic hele veien til mesterligaens lukrative gruppespill.

