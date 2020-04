Skotske fotballklubber stemmer over forslag om å avslutte sesongen, men eliteserien venter

De skotske fotballklubbene stemmer denne uken over et forslag om å avslutte sesongen på nivå to, tre og fire, men for eliteserien vil man avvente Uefa-råd.

Klubbene i mesterskapsserien, 1. og 2. divisjon skal stemme ja eller nei til ligaens forslag om å droppe resten av sesongen og rangere lagene etter oppnådde poeng delt på antall spilte kamper. I hver divisjon kreves det 75 prosent tilslutning for at forslaget skal vedtas. Frist for stemmegivning er fredag 18.00 norsk tid, og utfallet blir ventelig offentliggjort rett over påske. Om forslaget vedtas, vil Dundee United vinne mesterskapsserien og rykke opp til eliteserien. En avgjørelse om å avslutte sesongen vil utløse bonusutbetalinger til klubbene, noe mange av dem har akutt behov for. For eliteserien vil det iallfall ikke fattes noen avgjørelse før Uefa-styremøtet 23. april. Ligaens forslag om å avslutte sesongen kom etter at skotske myndigheter varslet at dagens strenge restriksjoner i kampen mot koronaviruset må ventes å fortsette i tre måneder framover. (©NTB)