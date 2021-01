Skottlands førsteminister kritiserer Celtic for Dubai-tur

Mens Skottland stenges ned igjen, kritiserer førsteminister Nicola Sturgeon fotballklubben Celtic for å sende spillerne til Dubai på treningsleir.

Kristoffer Ajer, Mohamed Elyounoussi og lagkameratene har en ukes pause i kampprogrammet, og klubben har sendt førstelaget til Dubai for trening og avkobling.

– Reglene er at eliteutøvere kan reise utenlands for treningsleirer om det er en viktig del av deres forberedelser. Jeg har sett klubben melde at dette handler mer om avkobling enn om trening, og jeg har sett bilder som får meg til å tvile på om sosial distanse og andre smittevernregler overholdes, sa Sturgeon tirsdag.

– Eliteidretten er privilegert i den situasjonen vi befinner oss i, og må unngå å misbruke det.

Celtic insisterer på at klubben fikk myndighetenes velsignelse for Dubai-turen.

Sturgeon sa imidlertid at klarsignal ble gitt i november, før smitteøkningen som har ført til at Storbritannia stenges ned igjen.

Ved siden av motbør fra myndighetene er Celtic blitt kritisert av egne tilhengere for å sende spillerne til Dubai etter helgens 0-1-tap mot Rangers. Det førte til at Celtic nå er 19 poeng bak byrivalen.

(©NTB)

Reklame Slik får du de beste TV-pakkene billigst