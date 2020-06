Skøyte-Lorentzen sa nei til lukrativt profftilbud

Skøyteprofilen Håvard Holmefjord Lorentzen har bestemt seg for å avslå tilbudet han har fått fra et nederlandsk profflag.

Det bekrefter Norges Skøyteforbund i en pressemelding onsdag kveld. Samarbeidet med landslagstrener Jeremy Wotherspoon og samholdet i det norske laget skal være hovedårsaken til at Lorentzen blir i Norge.

Lorentzen skal samtidig ha tatt seg god tid på å vurdere innholdet i det lukrative tilbudet han har fått fra profflaget Team Reggebourgh.

– Vi er veldig glade for at Håvard fortsetter på det norske forbundslaget. Han er en viktig del av laget både sportslig og sosialt. Vi skjønner at tilbudet fra Nederland var både smigrende og fristende, men ser det som veldig positivt at han likevel velger det norske landslaget, sier generalsekretær i Norges Skøyteforbund, Håkon Dahl.

Lorentzen står over landslagets pågående samling i Oslo for å få ro, men blir med på neste samling i begynnelsen av juli.

