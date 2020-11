Skøyteforbundet avlyser alle nasjonale stevner i november

Norges Skøyteforbund har som følge av myndighetenes oppdaterte smittevernanbefalinger avlyst alle nasjonale stevner i november.

Det betyr blant annet at to av de tre norgescupstevnene som skulle erstatte manglende internasjonale skøyteløp før jul forsvinner. Det gjelder stevnene i Vikingskipet 14.-15. november og i Sandnes helgen etter. Løpene i Kristiansund første helg i desember er foreløpig ikke berørt, melder NSF på sitt nettsted.

For kunstløp er ikke bare de fire norgescupstevnene i november (Tromsø, Kongsvinger, Hamar og Oslo), men også stevnet i Loddefjord 5.-6. desember avlyst.

Kunstløp-NM er videre utsatt til februar/mars.

For skøyter vil uttakskriteriene for EM og de to verdenscupstevnene i Heerenveen i januar bli revidert. Disse offentliggjøres senere.

Skøyteforbundet melder at utøvere fra kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk ikke skal reise ut av egen kommune eller region for å konkurrere. Samtidig oppfordres klubbene til å sikre aktivitet i perioden så langt det lar seg gjøre innenfor retningslinjene som gjelder, og da særlig aktivitet for barn og unge.

