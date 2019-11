Skøyter: Pedersen står over verdenscupløp i Polen

Skøyteløperen Sverre Lunde Pedersen slet under verdenscupåpningen i Minsk og prioriterer restitusjon framfor løp kommende helg.

Det opplyser Norges Skøyteforbund i en pressemelding.

«Etter verdenscupåpningen i Minsk forrige helg følte Sverre at noe ikke stemte i kroppen. Han dro derfor hjem til Norge for testing og medisinsk oppfølging. Det har ikke gitt noen klare svar, men en mistanke om at kroppen ikke har klart å restituere seg godt nok etter sykkelvelten i Inzell tidligere i høst», skriver forbundet.

Pedersen og lagkameraten Simen Spieler Nilsen var begge involvert i en sykkelvelt under en treningstur i tyske Inzell i september. Skøyteløperne måtte til sykehus. Verst gikk det utover Nielsen, som pådro seg tre brudd i ryggen.

Pedersen har i samråd med lege og landslagsledelsen valgt å ta en rolig periode hjemme og restituere seg for større mål senere i sesongen. Han regner med å gå verdenscupløp i Astana 6. desember.

I polske Tomaszów Mazowiecki i helgen skal det gås lagsprint, lagtempo, fellesstart, 500 meter og 1500 meter for begge kjønn. I tillegg står 300 meter for kvinner og 5000 meter for menn på programmet.

