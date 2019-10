Skrekkskade for Tottenham-stjernen Hugo Lloris

Den franske burvokteren ble liggende i flere minutter etter at han skadet seg i åpningsminuttene.

BRIGHTON - TOTTENHAM 2-0

Kampen pågår fortsatt

Det tok ikke mer enn to minutter før uhellet var ute for Tottenham på Amex Stadium da keeper Hugo Lloris feilberegnet et innlegg. Franskmannen falt bakover, for å holde ballen utenfor målet, og så ut til å lande helt feil på armen. Brighton-spiller Neal Maupay kunne enkelt sette inn 1-0 for Brighton.

Den franske landslagskapteinen ble liggende inne i sitt eget mål, og så ut til å være i intense smerter. Medisinsk personell var raskt ute på banen, og fikk gitt keeperstjernen surstoff mens han fikk behandling.

Skaden på Tottenham-stjernen satte tydelig en støkk i Tottenham-spillerne ute på banen som så på. Også trener Mauricio Pochettino ble filmet mens han skar grimaser etter den grusomme hendelsen.

Les mer: Hevder Sir Alex Ferguson ønsker å se John McGinn i Manchester United

Også stjernespiller Erik Lamela tok hendene til hodet i det han så hva som hadde skjedd med lagkameraten.

- Han blir liggende og skrike i smerte i tillegg. Det er albuen, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad, mens de uhyggelige bildene av Lloris' fall rullet over skjermen.

- Han lander forkjært på albuen. Dette kan være et langvarig avbrekk for Lloris. De sier at ulykker sjelden kommer alene. Auauau! Brølet av smerte fra Hugo Lloris… Det er fryktelig vonde bilder å se.

Etter å ha fått behandling i nesten seks minutter ble franskmannen båret av banen til applaus fra samtlige supportere på Amex Stadium. Han ble til slutt erstattet av andrekeeper Paulo Gazzaniga.

Det tok drøye halvtimen før Brighton doblet sin ledelse ved Aaron Connolly.

På sosiale medier har blant andre Manchester United-stjernen David de Gea tatt til sosiale medier for å ønske sin keeperkollega god bedring.