Trolig nok en korsbåndskade for elitespiller

Oppsals Janne Håvelsrud Eklo er trolig ute med korsbåndskade etter å ha blitt skadd i kampen mot Vipers i Kristiansand søndag.

Eklo ble hjulpet av banen tolv minutter før slutt etter å ha gått i parketten og blitt liggende i flere minutter, melder Fædrelandsvennen.

- Først skrek jeg i to sekunder av smerten, så fortsatte jeg å skrike i rein fortvilelse, sier Oppsal-spilleren til avisen.

- Fysioterapeuten (Vipers' Erik Welhaven Løchen, red.anm.) var ikke i tvil. Det er nok korsbåndet som har røket, sier Eklo.

- Dette er ikke bra



Når Nettavisen snakker med Oppsal-trener Endre Birkrem Fintland mandag formiddag, har de fortsatt ikke fått bekreftelse på omfanget av Eklos skade.

- Det er utrolig kjedelig og veldig leit. Dette er ikke bra for oss som lag, og det er overhodet ikke bra for Janne som spiller. Vi har et lite håp og krysser fingrene, sier Fintland til Nettavisen.

SKADE: Janne Håvelsrud Eklo gikk ned for telling etter å ha landet forkjært. Foto: Skjermdump Nettavisen Direktesport

Søndagens kamp var Oppsals første kamp i den nye sesongen av Rema 1000-ligaen. Skaden kom med andre ord på verst tenkelige tidspunkt for Oslo-laget.

Utbredte skadeproblemer



Om Eklos skade viser seg å være et røket korsbånd, vil det føye seg inn i rekken av kneskader som har rammet håndballspillere.

Nylig var det håndballstjernen Nora Mørk som gikk i bakken med en korsbåndskade i venstre kne. Skaden holder Mørk ute av spill i opp mot et års tid.

Den norske håndballstjernen har tidligere slitt med en lang rekke kneskader, og har vært gjennom flere operasjoner nettopp av den grunn. Mørks skade nekter henne VM-spill i desember, men OL i 2020 kan være et mål å sikte seg inn på.

NY SKADE: Nora Mørk får tilsyn etter at hun måtte forlate banen etter en smell i kneet i sin debut for Bucuresti. Skaden viste seg å være et røket fremre korsbånd i venstre kne. Foto: Alex Nicodim (NTB scanpix)

Vipers vant



Vipers vant oppskriftsmessig 28-22, men trener Ole Gustav Gjekstad var ikke udelt fornøyd med sitt lags prestasjon.

- Forsvarsspillet er mye bedre enn sist. For øvrig er det litt av samme kampbildet hvor vi leder mye i starten, og slipper dem til i 2. omgang. Nå skyldes det at vi misser 12-13 sjanser fra seks meter, sier Gjekstad.

Vipers er av de fleste tippet som vinner av eliteserien i håndball. I likhet med Storhamar har laget fra Kristiansand vunnet sine to første kamper i årets serie. Hamar-klubben vant 30-22 mot Sola hjemme, etter å ha utklasset Follo torsdag med sifrene 34-22.

