Skuffelse for Mats Zuccarello og Minnesota Wild i Los Angeles: - Det er klart vi ikke er fornøyde

Wild tapte 3-1 for laget som hadde vært NHLs dårligste før kampen natt til onsdag norsk tid.

LOS ANGELES KINGS-MINNESOTA WILD 3-1:

LOS ANGELES (Nettavisen): Det var duket for bunnoppgjør i NHL da Los Angeles Kings tok imot Minnesota Wild i Staples Center natt til onsdag norsk tid.

De to lagene lå sist i Western Conference før nattens kamp, og dessverre for Mats Zuccarello og Minnesota Wild var det Kings som trakk det lengste strået i oppgjøret i Los Angeles.

Hjemmelaget ledet 2-0 midtveis i kampen, og til tross for en redusering før siste periode, klarte ikke Minnesota Wild å komme tilbake. Etter en scoring i åpent mål, endte det 3-1 til Los Angeles Kings.

- Det kunne gått begge veier, det der. Det var en jevn kamp, og vi skaper jo en del sjanser, så jeg synes nok vi fortjener litt mer, men sånn er det noen ganger. Vi scorer ikke på sjansene, sier Mats Zuccarello til Nettavisen etter kampen.

- Må begynne å vinne

Mats Zuccarello (32) var i en periode der han plukket en del målpoeng før nattens oppgjør, men endte uten poeng i Los Angeles. Nordmannen har følgende å si om egen innsats i nattens kamp:

- Det er helt greit. Jeg skaper en del sjanser, og hadde man vært litt heldig, så hadde man scoret og vært med på å bidra til et bedre resultat, men sånn er det bare.

Minnesota Wild har vist noe bedring i det siste, men med kun 6 seire på 18 kamper, ligger laget dårlig an og må heve seg om det skal bli sluttspillplass.

- Det er klart at vi er ikke fornøyde med hvordan vi har startet. Vi har vært mye bedre nå i det siste, men det handler om å få poeng også. Det hjelper ikke å bare spille bra og tape hver kamp, sier Zuccarello.

Den norske NHL-stjernen minner om at det er over 60 kamper igjen av grunnspillet, så det er fortsatt lenge igjen. Men han innrømmer at laget må snu trenden.

- Vi må begynne å vinne litt. Men vi får se, det er en viktig måned for oss her nå. Det er «make it or break it» uttaler Zuccarello til Nettavisen.

Dårlig start

Kampen begynte på verst mulig vis for Zuccarellos lag. Allerede etter ett minutt lå pucken i nettet bak Wild-keeper Devon Dubnyk, etter et skudd fra kort hold fra Anze Kopitar.

Minnesota kom mer med i kampen etter scoringen, og hadde mye av spillet, men klarte ikke å få uttelling i første periode.

Midtveis i andre periode økte Jeff Carter ledelsen for Los Angeles Kings, men Matt Dumba reduserte for Wild da det gjenstod drøyt fire minutter av perioden.

Dermed var det bare et poeng som skilte lagene før den siste perioden. Wild har klart å snu kamper tidligere i sesongen, men denne gangen gikk det ikke.

Like før slutt satte Los Angeles Kings inn 3-1 i åpent bur, og dermed ble det seier til hjemmelaget.