Skuffende dag for de norske sprintjentene - ingen nordmenn til finalen

Skuffende sprintdag for de norske jentene i Dresden, da finaleplassene røk.

Det gikk ikke veien for de norske jentene i tyske Dresden da samtlige røk ut før finalene gikk i gang. Det var spesielt skuffende for Maiken Caspersen Falla, som da ser ut til å miste sin ledertrøye i sprintcupen.

Den norske sprintstjerna tok seg oppskriftsmessig til semifinalen, der hun fikk selskap av Anniken Gjerde Alnæs og Julie Myhre, men svenskene Linn Sömskar og Maja Dahlqvist viste styrke.

Da semifinalen nærmet seg sitt mest intense, så maktet ikke kameraene å finne Caspersen Falla, som så ut til å ha hektet eller ramlet bak resten av feltet. Det fikk NRKs kommentatorer til å fortvile:

- Hvor er Maiken? Hvor er Maiken Caspersen Falla? Det er et eller annet som har skjedd i svingen der, sa Jann Post, i det Caspersen Falla igjen kom inn i bildekanten.

Selv om hun kjempet tappert for å nå frem, så ville det seg ikke. Hun endte bak både Gjerde og Myhre i semifinalen og, som nevnt, så var det duket for en finale uten norsk deltagelse.

I finalen ble det svensk triumf da Linn Svahn banket til og slo Anamarija Lampic og Maja Dahlqvist. Amerikanske Sophie Caldwell endte på den sure fjerdeplassen like bak.

Mari Eide endte som nummer fire i det første kvartfinaleheatet, der Nadine Faehndrich og Sophie Caldwell suste inn til avansement. Tiden var uansett god nok til å sikre seg plass i semifinalen.

Der måtte hun se Linn Svahn og Anamarija Kampic sikre seg avansementet på de to første plassene, mens både Caldwell og Laurien van der Graaff fikk de øvrige plassene i finalen, som lucky losers.

For Kristine Stavaas Skistad så var uhellet ute i kvartfinalen. Det norske fremtidshåpet lå veldig godt an, men etter å ha falt to ganger så ramlet hun vekk fra semifinaleplassen. Linn Svahn og Laurien van der Graaff kunne smile over plass videre.

Heller ikke Ane Appelkvist Stenseth tok seg videre, selv om det så ut som hun hadde god kontroll mot slutten av sin kvartfinale. Helt på tampen snek finske Katri Lylynpera frem og tok den andre semifinaleplassen.