Skuffet Bohinen navngir egne spillere: – Jeg forventer mer

Aalesund-trener Lars Bohinen var rystet etter gårsdagens tap mot Sandefjord. Han navngir seks spillere som har skuffet ham spesielt mye.

Tangotrøyene står fortsatt uten seier i sin retur til Eliteserien. Bohinens menn var suverene da de tok poengrekord i fjorårets 1. divisjon, men spilte i går det Bohinen karakteriserte som den verste kampen under hans ledelse i et intervju med Eurosport.

Han er skuffet over hvordan nøkkelspillerne har levert.

– Jeg forventer mer av spillere som Jonas Grønner, Oddbjørn Lie, Fredrik Carlsen og Holmbert (Friðjónsson). Jeg forventer at folk tar mer ansvar og viser mer hva det betyr å gå utpå her. For å bruke en klisjé, det å blø for drakta i en periode hvor klubben og laget sliter. Det er rett og slett overraskende svakt av oss, sa Bohinen til lokalavisen Sunnmørsposten.

Også Daniel Gretarsson og Niklas Castro får passet sitt påskrevet av 50-åringen.

– Daniel er langt unna formen, og det samme er Castro. Castro var poengplukkeren vår i fjor, men ikke i nærheten av å være det i år. Daniel styrte forsvarslinjen i fjor, men er ikke i nærheten av å gjøre det nå. Det må de tåle å høre, og det tror jeg de kjenner på selv også.

Aalesund neste kamp i Eliteserien spilles på hjemmebane mot Stabæk til søndag.

