Sander Sagosen var nedbrutt etter at Danmark hadde utklasset Norge 31-22 i VM-finalen i håndball, men ser en ny sjanse i EM neste år.

Norge er da med i europamesterskapet delvis på hjemmebane. Puljespillet går i Sagosens hjemby Trondheim.

– Vi er så nær nå at det bare er litt småjusteringer som skal til. Vi må treffe litt bedre på finaledagene, sier Sagosen til NTB på spørsmål om hva som trengs for å ta et steg opp neste år.

Norge var med på 8-10 etter 19 minutter. Så gikk toget.

– Jeg er skuffet. Det må vi få lov til å være også. Slik er toppidrett. Vi har kjempet i to og en halv uke for å kunne stå på toppen. Når vi er et lite hårstrå unna, så er det tungt.

– Vi blir straffet hardt på feil vi gjør i angrep. De får springe kontringer på oss. Vi scorer for lite. Det er vel der det henger. Men vi må ta av oss hatten for Danmark. De var det beste laget gjennom hele turneringen, sier Sagosen.

(©NTB)