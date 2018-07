Sky-rytter kastet ut av Tour de France

Sky-laget er redusert før den avgjørende uken i Tour de France. Gianni Moscon får ikke sykle videre etter at han slo til en konkurrent.

Italieneren har vært en viktig hjelperytter for sammenlagtkandidatene Geraint Thomas og Chris Froome. Nå må den britiske duoen greie seg uten ham når Tour de France skal avgjøres.

TV-bilder viser hvordan Moscon går til angrep og tilsynelatende slår Fortuneo-rytter Elie Gesbert i ansiktet. Episoden skjedde svært tidlig på søndagens etappe.

Sky-laget aksepterer avgjørelsen til arrangøren ASO om å kaste ut Moscon.

– Gianni er svært skuffet over sin egen oppførsel. Han vet at han har sviktet seg selv, laget og rittet. Vi skal håndtere denne saken med Gianni når Tour de France er over, og vi vil da avgjøre om det skal gjøres ytterligere tiltak, sier Sky-sjef Dave Brailsford i en pressemelding og legger til:

– Jeg vil komme med en oppriktig unnskyldning til Elie Gesbert og Fortuneo for denne uakseptable hendelsen.

Det er ikke første gang Moscon er i trøbbel. 24-åringen ble i fjor suspendert i fire uker av Sky etter å ha oppført seg rasistisk overfor FDJ-syklisten Kevin Reza.

Thomas leder Tour de France 1.39 minutter foran Froome før rittets siste uke.

(©NTB)

Mest sett siste uken