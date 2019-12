Sky Sports-programlederens oppførsel etter rasisme-tordentale vekker oppsikt: - Veldig lei meg

Gary Neville tordnet etter nok en rasismeepisode i fotballen. Men da Sky Sports-verten ville «skape en balansert debatt», begynte reaksjonene å hagle.

Søndagens kamp mellom Tottenham og Chelsea føyer seg inn i rekken av fotballkamper som har havnet i fokus på grunn av problemer med rasisme fra tribunehold.

Denne gangen var det Chelseas Antonio Rüdiger som ble rammet, og hele tre ganger måtte speakeren på Tottenhams hjemmebane advare om at rasistiske utsagn ville få konsekvenser.

I Sky Sports-programmet «Super Sunday» ble episoden et tema etter kampslutt, og da fyrte tidligere Manchester United-profil Gary Neville seg voldsomt opp.

- Noe må skje

I en tordentale på over et minutt gikk Neville løs på både det engelske fotballforbundet, Premier League og det britiske samfunnet generelt, og Neville var krystallklar på at han mener problemet ikke tas på alvor.

- Vi har nettopp hatt et valg i dette landet, og to av landets største partier og deres partiledere er blitt konstant beskyldt for å akseptere rasisme. Da er det ikke på et lavt nivå, men på det høyeste nivået vi har her i landet. Vi hadde en episode her i dag. Det snakkes om at det er individer som ødelegger, men jeg tror det er et langt større problem. Noe må skje raskt, sa Neville blant annet.

Etter et minutt med lidenskapelig argumentasjon fikk Sky Sports-programleder David Jones ordet.

Han valgte da å distansere seg og kanalen fra tiraden.

- Jeg er nødt til å understreke at dette er meningene til Gary Neville og ikke Sky Sports. Det er min plikt, sa Jones.

Neville, tydelig irritert, svarte med å spørre Jones om han er uenig i det som ble sagt.

- Om jeg er enig eller ikke er irrelevant. Jeg er her for å forsøke å holde en balansert debatt, sa Jones.

- Kan ikke tro han sa det

Programlederens oppførsel i studio skapte voldsomt rabalder med en gang, og reaksjonene flommet inn.

Blant dem som ristet på hodet er Talksport-kollega Adam Catterall. Han tror Jones fikk beskjed på øret av en produsent om å bryte inn.

- Jeg kan ikke tro at noen faktisk ba ham si noe slik, og at han faktisk sa det, skriver Catterall på Twitter.

Han var ikke alene om å reagere.

Etter hvert valgte Sky Sports-programlederen å rykke ut med en blanding av forklaring og unnskyldning. Jones skrev følgende på Twitter etter de massive reaksjonene:

- Jeg er veldig lei meg for å ha skuslet bort det som var en viktig diskusjon om rasisme i kveld. Jeg måtte bryte inn da Gary antydet at de to ledende politiske partiene hadde skylden, og det var jeg ikke tydelig nok på. Det ber jeg om unnskyldning for, skrev Jones på Twitter.

- Jeg ville aldri med vilje ha slått ned på en diskusjon om rasisme. Jeg har jobbet for Sky i over 20 år og vet at de deler mitt syn om at rasime i alle slag ikke kan tolereres. Det er det ikke debatt om. Det er derfor jeg er veldig skuffet og lei meg i kveld, la han til.

Tottenham la søndag kveld ut en pressemelding på sine hjemmesider. Der står det at episoden skal etterforskes.

- All form for rasisme er fullstendig uakseptabelt og vil ikke bli tolerert, skrev klubben.

