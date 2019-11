Sky Sports: Real Madrid forbereder gigantbud på Sterling

Den britiske storkanalen hevder den spanske storklubben virkelig vil åpne lommeboken for Raheem Sterling.

Artikkelen oppdateres!

Det melder kanalen mandag.

Real Madrid skal ønske å teste ut hvor City står med tanke på Sterling med et bud på 70 millioner pund som også inkluderer at Gareth Bale går til Manchester.

Sky erfarer at representanter fra Real Madrid vil dra for å overvære Sterling i landskampene mot Montenegro og Kosovo før de bestemmer seg for detaljene rundt budet til City.

Sterlings representanter skal ha møtt Real Madrid-direktør Jose Angel Sanchez i sommer, uten at de lyktes å få noe konkret ut av det.

Real Madrid-president Florentino Perez vet imidlertid at 12 nye måneder uten en avtale for Sterling vil gjøre at kantspillerens markedsverdi på 150 millioner pund bare vil øke.

På den andre siden skriver Sky Sports at Manchester City-manager Pep Guardiola skal ha liten av interesse av å signere 30 år gamle Gareth Bale.

Om waliseren ikke inkluderes i avtalen, er de grunn til å tro at Perez og Real Madrid må bla opp noe i nærheten av de 189 millioner pundene PSG betalte Barcelona for å sikre seg Neymar.

Sterling har scoret sju mål på ti kamper så langt denne sesongen, og har fortsatt tre år igjen av City-kontrakten som ifølge Sky Sports er verdt 280.000 pund i uka.