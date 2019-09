Skyting: Claussen ble EM-kongen, nytt gull torsdag

Simon Kolstad Claussen ble EM-kongen med i alt seks gull da norske rifleskyttere leverte tidenes beste europamesterskap i Italia.

Claussen vant 300 meter helmatch i Tolmezzo og sikret Norges 12. medalje på avslutningsdagen. Tidligere vant han også liggende.

I alt åtte EM-medaljer kan nordmannen ta med seg i bagasjen hjem fra mesterskapet, seks av dem av edleste valør (hvorav fire i lagkonkurranser). Men EM-kongen var likevel ikke helt fornøyd.

– Selv om det ble laggull både i blandet og for menn på 50-metersbanen i Bologna, så var jeg litt irritert over bare å bli nummer fire i helmatchfinalen. Medalje i denne OL-øvelsen var det store målet, sier Clausen i en pressemelding fra Norges Skytterforbund.

Der forteller han at han etter 4.-plassen bestemte seg for å renske EM-bordet for medaljer på 300 meter i Tolmezzo, noe man kan si han lyktes godt med. Aldri har en norsk skytter vært mer dominerende i noe internasjonalt mesterskap.

De norske rifleskyttere gjennomførte i tillegg tidenes beste europamesterskap i Italia.

Sju gull, ett sølv og fire bronse ble Norges fasit i rifleøvelsene i EM. Før årets mesterskap hadde norske rifleskyttere aldri vunnet flere enn tre gull i ett EM, og siste EM-gull kom tilbake i 2011.

Nå er plutselig Norge blitt Europas beste nasjon og dominerende både på 50 og 300 meter.

Dette er Norges medaljefangst i EM:

Gull (6): Simon Kolstad Claussen i 300 meter liggende og helmatch, lag 50 meter blandet, helmatch kvinner og menn, 300 meter menn og blandet.

Sølv (1): Lag 50 meter liggende kvinner.

Bronse (4): Jenny Stene 50 meter helmatch kvinner, Jon-Hermann Hegg 50 meter helmatch menn, Simon Kolstad Claussen 300 meter halvmatch, lag 300 meter blandet lag.

