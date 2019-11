Slående kontrast for Johaug

Der det var høye skuldre og en voldsom oppmerksomhet rundt Therese Johaugs comeback i Ruka sist år, var det en helt annen utgave som møtte pressen torsdag.

I fjor var det improvisert pressekonferanse på flyplassen i Kuusamo da Therese Johaug (31) var tilbake i langrennsverdenscupen etter å ha vært utestengt med positiv dopingdom i to sesonger.

Det var stappfullt oppmøte av TV- og radiokanaler og skrivende presse fra en rekke nasjoner da Johaug fortalte om hvordan hun hadde hatt i de to siste årene.

Johaug var svært spent på mottakelsen hun fikk i løypa og var forberedt på det meste og «verste».

Det viste seg at Johaug var bekymret uten grunn. Hun ble ikke mobbet og sjikanert, og hun ble heiet fram på lik linje med de andre og hun vant 10-kilometeren som hun ville.

Annerledes

I år er det annerledes. Johaug er favoritt til å vinne minitouren sammenlagt selv om hun må regne med å stille et godt stykke bak i køen under fredagens sprint. Det er først lørdag og søndag at vi kan forvente at 31-åringen tar steget opp på pallen.

– Jeg kjenner at jeg roligere i år. Skuldrene er senket sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Jeg skal prøve å nyte det mer i år enn i fjor, for da var jeg ganske nervøs hele helga, sa Johaug på NTBs spørsmål.

Selv om Johaug måtte svare på mange spørsmål om svenskenes nye stjerne Frida Karlsson under torsdagens pressetreff i regi av Det internasjonale skiforbundet (FIS) torsdag, så er det i grunnen ingen som tror annet enn at Johaug blir best både lørdag og søndag i Ruka.

– Jeg vet at jeg må ut og gjøre gode skirenn, gå bra teknisk, ha gode ski og dagen. Selv om alle andre venter at jeg skal vinne, så gjør jeg ikke det selv, sa Johaug.

Therese Johaug var best på både 10 kilometer klassisk og 10 kilometer fri teknikk under den nasjonale åpningshelgen på Beitostølen sist helg. Det vil overraske om hun ikke er blant de aller raskeste også denne helgen, selv om hun ikke har toppet formen mot Ruka-helgen på samme måte som sist sesong.

– Jeg har trent mer i oktober og november i år enn sist år. I fjor trappet jeg ned inn mot Ruka. Det er en litt annen inngang i år.

Historikk

Therese Johaug deltok første gang i Kuusamo i 2007. Den 2. desember for 12 år siden ble det 6.-plass på 10 kilometer klassisk med 47,5 sekunder opp til vinneren Marit Bjørgen.

I 2011 var hun raskest på 10 kilometer jaktstart i fri teknikk. Den samme året kom hun på 2.-plass sammenlagt i Ruka-trippelen.

I 2014 tok hun sin første ordentlige verdenscupseier på 10 kilometer klassisk. Året etter tok hun sin hittil første eneste sammenlagtseier i minitouren. I fjor var hun tilbake etter to års pause og vant 10 kilometer klassisk på ny.

Minitouren arrangeres i Ruka annethvert år. Annethvert år er Lillehammer arrangør av den samme touren.

