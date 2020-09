Slakter Solskjærs storkjøp: - Jeg forstår det ikke

Paul Merson har liten forståelse for at Manchester United bladde opp rundt 475 millioner kroner for Donny van de Beek.

Tidligere Arsenal-spiller Paul Merson har ikke alltid vist seg å være like treffsikker i sine analyser og synspunkter. Les også: Sjokkerte Liverpool i generalprøven - så våknet stjernene Det hinderer imidlertid ikke Sky Sports-eksperten i å fyre løs salve etter salve. Denne gangen er det Manchester Uniteds kjøp av Donny van de Beek som er under Mersons lupe. Merson: - Ser ut som et panikkjøp

I et intervju med Daily Star viser 52-åringen liten forståelse for hvorfor Mancehster United henter den nederlandske midtbanespilleren for 40 millioner pund. - Donny van de Beek ser ut som et panikkjøp av Manchester United. Jeg forstår det ikke. De bruker 40 milloner pund på en posisjon der de allerede er sterke, og hvordan går han sammen med Paul Pogba og Bruno Fernandes? sier Merson. KRITISK: Paul Merson er kritisk til Manchester Uniteds kjøp av Donny van de Beek. Foto: David Jones (Pa Photos) Les også: Legenden med oppsiktsvekkende uttalelser om Casper Ruud Den tidligere Arsenal-spilleren tror United har blitt stresset av at de ikke hadde kjøpt noen ennå i sommerens overgangsvindu. - Du er nødt til å ha noen som kan spille i den sittende midtbanerollen. For meg ser denne signeringen ut som «Å, vi har ikke kjøpt noen ennå. La oss gå ut og kjøpe noen. Hvem kan vi få tak i?», sier Merson. - Hvem tar disse avgjørelsene? Sky Sports-eksperten mener Manchester United har mer enn nok midtbanespillere av kvalitet å velge mellom i stallen. - Når du ser på midtbanen deres, hadde Fred fremgang, og de har Scott McTominay. Nå kommer de ikke til å få spille en kamp. De har også gitt Nemanja Matic en ny kontrakt. Hadde de gjort de om de visste at de skulle hente Van de Beek? Det gir ingen mening. Hvem er det som tar disse avgjørelsene? sier Merson. Se høydepunktene fra Liverpools møte med Blackpool lørdag Tidligere Manchester United-keeper og nå Ajax-direktør Edwin van der Sar, som trolig har sett Van de Beek i aksjon oftere enn de fleste engelske eksperter er av en helt annen oppfatning. Nederlenderen har stor tro på Uniteds nye signering og valgte å kjøpe en helside i Manchester Evening News for å ønske 23-åringen lykke til på Old Trafford. KLAR FOR UNITED: Donny van de Beek er klar for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Foto: Glyn Kirk (AFP)