Slår hardt tilbake mot melding om Frida Karlsson: - Stemmer ikke

Tirsdag kveld ble det meldt av svenske Radiosporten at Frida Karlsson viste tegn til å være overtrent. Det mener landslagsledelsen ikke er sant.

Den svenske skiyndlingen fikk det ikke til å stemme forrige verdenscuphelg i Falun , med 13. plass på 10-kilometeren i fri teknikk og 9. plass på fellestarten i 10 kilometer klassisk stil.

21-åringen valgte å stå over søndagens sprint, og skal heller ikke være med når det svenske landslaget reiser til Ulricehamn til helgen.

Les også: Her er Norges tropp til ski-VM i Oberstdorf

«Viste tegn på overtrening»

Svenske Radiosporten skal ha rapportert at Frida Karlsson «viste tegn på overtrening» og publisert et intervju med landslagslege Per «Pliggen» Andersson som skal forklart følgende rundt Karlssons situasjon:

– Med fasit i hånd kunne vi kanskje ha håndtert dette annerledes, og kanskje kunne vi ha justert hennes belastningsnivå tidligere. Vi har en plan for henne, og forhåpentlig svarer hun bra på den og kommer seg i form til VM, sa landslagslegen til Radiosporten.

Rapportene om at Karlsson har gått på en treningssmell slår imidlertid den svenske landslagsledelsen hardt tilbake på.

Les også: Bolsjunov politianmeldt etter stafetten i Lahti

- Vet ikke hvor det kommer ifra

«Det er ikke korrekt, derimot skal hun ta det litt roligere nå for å lade opp til VM», skriver landslagssjef Anders Bystrøm i en SMS til SportExpressen.

- Det der stemmer ikke, jeg vet ikke hvor det kommer ifra. Jeg har også pratet med «Pliggen» og han sa at det ikke finnes noen tegn til det, sier trener for landslaget Stefan Thomson til samme avis.

Og fortsetter:

- Vi har lagt en plan ut ifra Falun for å gjøre det så optimalt som mulig for henne. I det store og det hele er den intakt. Så har vi korrigert den litt ut ifra det som har skjedd i helgen, men i det store og det hele var tanken at hun skulle ta det litt roligere nå, sier han.

Etter verdencuprennene i Ulricehamn 6. og 7. februar, står Nove Mesto for tur to helger senere.

Deretter er det duket for VM i Oberstdorf som går av stabelen 24. februar.

Reklame Slik kler du deg til vinterens løpeturer