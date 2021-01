Slet seg videre i FA-cupen

Wycombe ligger sist i Championship, men var nær ved å tvinge fram ekstraomganger mot Tottenham.

WYCOMBE - TOTTENHAM 1-4:

Laget som ikke har spilt en seriekamp siden 2. januar som følge av flere smittetilfeller sjokkerte José Mourinhos mannskap og tok ledelsen allerede etter 25 minutter mandag.

Uche Ikpeazu viste fram styrken da han brukte Toby Alderweireld som en rundingsbøye, før han serverte Fred Onyedinma som satte inn ledermålet.

Gareth Bale utlignet imidlertid sekunder før pause, og da ante mange kanskje hvor det ville bære, men vertene som ligger desidert sist i Championship og styrer mot League 1 holdt unna lenge.

Mourinho så seg nødt til å kaste innpå både Harry Kane og Heung-min Son i jakten på et ledermål og for å unngå ekstraomganger, men betalingen lot vente på seg.

Etter å ha forsvart seg heroisk satte Harry Winks inn 2-1 etter 85 minutter etter forarbeid av nettopp Kane, og kun minutter senere raknet det skikkelig for gjestene da Tanguy Ndombele satte inn 3-1.

Samme mann satte inn sitt andre for kvelden da han la på til 4-1 på overtid etter en strålende prestasjon inne i Wycombe-boksen.

Spurs er dermed oppskriftsmessig videre til 5. runde i den tradisjonsrike turneringen, hvor Everton venter.

- Det var en tøff kamp. De er et godt lag og gjorde det vanskelig for oss fra første minutt. Vi forventet en tøff kamp, og heldigvis gikk det ikke til ekstraomganger. Det er FA-cupen og du vet aldri hva som kommer til å skje. Vi hadde mange sjanser og muligheter vi ikke tok vare på, men vi har troen helt til sluttsignalet og det fikk vi betalt for i dag, sier Winks etter kampen, ifølge BBC.

