Sælid vant gull i karate under ungdoms-OL

Annika Sælid (17) fra Sentrum Kampsportklubb i Sarpsborg vant torsdag gull i kvinnenes +59-kilosklasse under ungdoms-OL i Buenos Aires.

Hun vant alle sine tre innledende gruppekamper. Først slo hun Sarah Alameri fra De forente arabiske emirater 1-0, deretter Keli Kydonaki fra Hellas 1-0 og så britiske Lauren Salisbury 2-0.

I semifinalen imponerte Sælid med 4-0-seier over Nedin Altooni fra Iran.

Dermed var hun klar for finale mot Sakura Sawashima fra karatens hjemland Japan. I en spennende kamp tok Sælid ledelsen 1-0 halvveis. Med to poeng til kunne hun juble for seier med 3-0 sammenlagt og Norges annen gullmedalje i ungdoms-OL.

Sportssjef Dag Jacobsen i Norges Kampsportforbund er imponert over Sælids prestasjoner.

– Det er ingen tilfeldighet at hun har klart dette. Annika har trent karate siden hun var fire år og har fått oppfølging og trening av foreldre og trenere gjennom alle år. Hun er utrolig strukturert og målbevisst, sier han i en pressemelding.

Sælid var en av bare ti europeiske jenter som kvalifiserte seg til karatekonkurransen i ungdoms-OL, som ble avsluttet torsdag.

Hun går til daglig på idrettslinje og får oppfølging fra Olympiatoppen Østfold og av landslagstrener Wayne Otto, som også coachet henne i torsdagens konkurranse.

– At hun går ubeseiret gjennom fem kamper mot noen av verdens beste karateutøvere er en kjempeprestasjon, sier Jacobsen.

Sælid er nummer 18 på verdensrankingen. Finalemotstanderen er ranket som nummer fem.

Tidligere i ungdoms-OL vant Tomoe Zenimoto Hvas gull på 200 meter frisvømming, mens det er blitt en sølv- og tre bronsemedaljer.

