Slik avgjøres mesterligaen og europaligaen

Vinnerne av både mesterligaen og europaligaen i fotball kåres i intense miniturneringer i august. Lisboa og et knippe tyske byer er vertskap.

Det bekreftet Det europeiske fotballforbundet (Uefa) på onsdagens pressekonferanse.

Sluttspillet der Champions League-vinneren skal kåres skal bestå av åtte lag. I løpet av 12 dager, fra 12. august til 23. august, skal det spilles kvartfinaler, semifinaler og finale i Lisboa.

På samme måte blir også europaligaen avgjort ved at åtte lag møtes til en miniturnering. Kampene skal avvikles i fire tyske byer, og finalen spilles i Köln 21. august.

Avslutningen på mesterligaen for kvinner spilles i Bilbao og San Sebastian i slutten av samme måned.

Portugal arrangør

Mesterligafinalen for menn skulle ha vært spilt i Istanbul, men måtte utsettes som følge av virussituasjonen. Nå er det klart at den tyrkiske storbyen som kompensasjon blir arrangør for neste års finale.

Semifinalene og kvartfinalene i turneringen spilles normalt sett over to kamper, men blir denne gangen enkeltkamper på nøytral grunn i Portugal. Kvartfinalene spilles mellom 12. og 15. august, mens semifinalene går 18. og 19. samme måned.

Samtlige kamper i mesterligaavslutningen blir spilt på hjemmebanene til Benfica og Sporting Lisboa.

Årsaken til at avslutningen legges til Portugal, er at landet ikke har vært nær så hardt rammet av viruspandemien som mange andre.

Ingen åttedelsfinale-avklaring

Det er bare fire lag som foreløpig er klare for kvartfinalene i mesterligaen. Kamp to gjenstår i fire av åttedelsfinalene. Hvor disse kampene skal spilles ble ikke offentliggjort onsdag.

I en uttalelse fra Uefa heter det at kampsted vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt. Det kan være et alternativ å spille også de kampene i Portugal.

Dersom det siste blir løsningen, er byene Porto og Guimaraes utpekt som arrangører.

I europaligaen er Duisburg, Düsseldorf og Gelsenkirchen pekt ut som arrangørbyer for sluttspillet ved siden av Köln.

Mesterligaen for kvinner spilles som miniturnering i Bilbao og San Sebastian i perioden 21. til 30. august. Finalen går i San Sebastian.

