Slik avslører Kent-Rune potensielle overgripere som søker trenerjobb

- Mange av dem er trenere med gode CV-er, så viser det seg at de ikke er til å stole på, sier daglig leder i Furuset Fotball Kent-Rune Grande.

FURUSET (Nettavisen): Ved hjelp av falsk identitet og endring av navn, har dømte overgripere lyktes med å skaffe seg flere roller i norsk idrett de siste årene.

Daglig leder i Furuset Fotball, Kent-Rune Grande har selv opplevd at personer som ikke burde vært i nærheten av barne- og ungdomdsidrett har forsøkt å få jobb i klubben.

- Det var en sak med en kar som hadde omtrent 20 forskjellige aliaser, han bare byttet om på bokstavene i navnet sitt, så han skulle komme inn under radaren i noen klubber. Hvis du tar den telefonen, så slipper du det der, sier Grande, som tar imot Nettavisen på det nye, grønne takbruket på Furuset Forum.

Avsløres ved spørsmål om politiattest



Med «den telefonen», mener Grande å kontakte NFF Oslo og Norges Idrettsforbund for å undersøke om de har kjennskap til ukjente personer som søker trenerjobber.

- Vi har hatt folk som har kontaktet oss, som man blir litt obs på. Hvis noen, ut av det blå, spør om de kan få trenerjobb i klubben, så ringer man som regel rundt og hører, eller så ringer man til NFF Oslo eller til NIF og hører om dette er et navn som er kjent. De har en oversikt over folk som har vært borti dette før. Det er veldig kjekt å kunne samarbeidet med dem om det, sier Grande.

ADVARER: - Det finnes dessverre veldig mange av dem, og de er ikke flaue for å prøve heller, sier Kent Rune Grande.

Personen Grande omtaler som en med 20 forskjellige navn har hatt flere trener- og dommerjobber på østlandet de siste tiårene. Han er tidligere dømt for seksuell trakassering av en 10 år gammel gutt, og for bedrageri, trusler og skadeverk.

- Han kom aldri inn her. Da var det bare å sende mailen videre til NIF og si at han her har kontaktet oss. De visste jo fort hvem det var. Det finnes dessverre veldig mange av dem, og de er ikke flaue for å prøve heller, sier Grande.

- Mange av dem er trenere med gode CV-er, så viser det seg at de ikke er noe å stole på. Da får du en kjapp tilbakemelding fra kretsen. Eller så er det sånn at det er snakk om politiattester og at de da sier «ja, men jeg har allerede en fra før av». Det spiller ingen rolle. Det er ny klubb nå. Da trekker de seg som regel ut. Du får ikke komme på en trening engang, uten at du har politiattest.

Politiattestordningen er imidlertid svært omdiskutert allerede. Idretten vil ha fornyelse av politiattester minimum hvert tredje år, slik det var før, men politiet har sluttet å fornye politiattester dersom personen som fikk attesten fortsatt er i samme klubb eller idrettslag.

Grande mener at også hvert tredje år er for sjelden.

- Det er litt for lett. Jeg skjønner at de fleste har rent rulleblad, gjør ikke noe galt og har ikke den legningen, for å kalle det det, men jeg synes det burde vært gjort oftere, det synes jeg.

- Hva konkret gjør Furuset for å forhindre eller avdekke overgrep i deres klubb?

- Vi sørger for at alle treninger har to trenere minimum, eller om det er en trener og to fra støtteapparatet, bare det er flere voksne til stede enn bare én. Det gjelder alle aldre, selv opp til junior. På a-laget er det litt annerledes, for der er jo folk voksne. Man skal ikke mistenkeliggjøre noen som helst. Det er bare snakk om å følge litt med, påpeker Grande.

- Få tør å si ifra

Han mener mange gjør for lite og er redde for å si ifra når de aner ugler i mosen - også i saker som handler om andre ting enn barnas trygghet.

- Jeg tror veldig få tør å si ifra. Det er liksom ikke greit. Det er for lett å komme inn under radaren. Bare når folk skal bytte klubb, så bytter de to bokstaver i navnet, så er du en helt annen person og eksisterer plutselig ikke. Du registrerer bare den personen, så får du han gratis til klubben din. Så tar plutelig gamleklubben kontakt og sier at han spiller jo ikke for dere. Han er medlem hos oss. Det er så enkelt å bare bytte en bokstav, og sånn er det når du søker deg jobb også. Det er for lett, mener Grande.

- De siste årene har dere hatt et slags samarbeid med Barnas trygghet. Kan du si litt om det - og hva slags erfaringer dere har gjort dere?

- Samarbeidet har for det meste gått på at vi har deres logo på trenerjakker og spillertrøyer. Det synes foreldrene i klubben er veldig fint. Det har vært gode tilbakemeldinger på det. De har vært hos oss, på noe som heter Alnaskolen, med foredrag og kursing i nettvett, og vist hvor fort det går an for disse eldre mennene og kvinnene å få tak i yngre barn ved å utgi seg for å være barn selv. Det er det samarbeidet har gått ut på, og det synes vi er kjempefint.

BARNAS TRYGGHET: Furuset samarbeider med Barnas Trygghet, som har kurset klubben i blant annet nettvett. Foto: Martin Busk, Nettavisen

Grande mener det er stor forskjell på hvor godt rustet norske idrettslag er når det gjelder å oppdage eller forhindre overgrep mot barn.

- Jeg tror noen er veldig naive og ikke tenker så mye på det, så er det andre som er veldig godt rustet. Jeg liker å tro at de fleste idrettslagene i det minste ligger et sted mellom naive og godt rustet. Det viktig at et temaer som overgrep, seksuell trakassering, mobbing også er temaer på lagledermøter, at styret er obs på slike ting, at man er påpasselig på å ikke ansette folk før de har bestått en politiattest.

Alle over 15 år må ha det

Politiattestordningen er brukt som et virkemiddel for å hindre at uskikkede personer som utgjør en risiko for eksempelvis å gjennomføre overgrep ikke skal få muligheten til å jobbe med mindreårige eller utviklingshemmede.

Idrettsstyret har vedtatt at alle idrettslag i Norge er pliktet til å innhente en politiattest uten anmerkninger fra både frivillige og ansatte over 15 år som skal utføre arbeidsoppgaver som gjør at man har et ansvar- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.

Politiattesten skal avsløre om den aktuelle personen er siktet, har vedtatt forelegg eller er dømt for blant annet voldsforbrytelser, narkotikaforbrytelser eller seksualforbrytelser.

Møtes onsdag

Tidligere har praksisen vært at idrettslagene skal be om fremvisning av en ny attest senest hvert tredje år dersom en ansatt eller frivillig får nye oppgaver som gir fortsatt grunnlag for politiattest.

Våren 2018 opplyste imidlertid NIF at denne praksisen har blitt endret av Finnmark politidistrikt i Vardø hvor man finner politiets enhet for vandelskontroll og politiattester.

De vil nå ikke lenger gi ut attester til personer som allerede har fått en utstedt i forbindelse med arbeid for idrettslag.

NIF oppfordret derfor idrettslag til å avvente søknader om nye politiattester til de hadde fått en avklaring. Den avklaringen har ennå ikke kommet.

Onsdag er imidlertid NIF innkalt til et møte med politidirektoratet. Der skal de drøfte mulige endringer i attestordningen.

Vil du tipse Nettavisens journalister om noe? Ta kontakt på e-post her.

Trenger du å varsle om seksuelle overgrep mot deg selv eller andre? Ta kontakt med politiet her .