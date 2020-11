Slik avsluttes Toppserien – kvinnenes cupfinale flyttes

Gulldramaet i Toppserien i fotball for kvinner avgjøres 6. desember. Dermed flyttes cupfinalen en uke nærmere jul.

Søndag skulle gullkampen i norsk kvinnefotball ha blitt avgjort, men spillere i koronakarantene hos Arna-Bjørnar gjorde at kampene måtte utsettes.

Nå har Norges Fotballforbund omberammet kampene.

De gjenstående fire kampene spilles så sent som 6. desember. Samme dag skulle cupfinalen ha vært avviklet, men den skyves nå til 13. desember.

– Jeg er glad for at vi sammen med Toppfotball Kvinner og NRK har funnet ny dato slik at vi forhåpentligvis får avsluttet en veldig spennende sesong på en god måte, sier Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling i en uttalelse.

– Når det først ble som det ble med utsettelsene i den siste serierunden i Toppserien og 1. divisjon, er vi fornøyde med denne løsningen. Nå håper vi at situasjonen tillater å få avgjort den mest spennende serieavslutningen gjennom tidene, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.

Gulldrama

Kampene som gjenstår er LSK Kvinner – Lyn, Vålerenga – Arna-Bjørnar, Klepp – Rosenborg og Sandviken – Avaldsnes.

Også kampen mellom Grei og Åsane samt oppgjøret mellom Fløya og Øvrevoll Hosle i 1. divisjon for kvinner måtte utsettes. Årsaken er at en Grei-spiller har fått konstatert smitte.

De to kampene spilles søndag 22. november.

Vålerenga, Rosenborg og Avaldsnes kan alle bli seriemestere i Toppserien. Kun ett poeng skiller lagene. Målforskjell holder VIF foran RBK på toppen av tabellen.

Seks spillere i Arna-Bjørnar ble i helgen satt i karantene i påvente av svar på koronatester. Arna-Bjørnar bekreftet lørdag at Meryll Abrahamsen hadde testet positivt på koronaviruset.

Landslagspause

Cupfinalen for kvinner skal spilles på Ullevaal stadion. Foreløpig er det ikke klart hvem som møtes. Semifinalene mellom LSK - Sandviken og Vålerenga - Avaldsnes spilles henholdsvis 21. og 22. november.

Utsettelsen av serieavslutningen i Toppserien helt til i desember handler om at det i tiden som kommer er lagt inn en landslagsperiode. Norges samling er samtidig avlyst som følge av koronasituasjonen.

Det betyr kampen mot England er avlyst, mens møtet med Færøyene er utsatt.

(©NTB)

