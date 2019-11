Slik ble Zuccarello hyllet i New York

Mats Zuccarello (32) ble hyllet av hjemmefansen, da han i natt kom tilbake til Madison Square Garden for å møte New York Rangers.

NEW YORK (NTB/Nettavisen): NHL-proffen Mats Zuccarello (32) var Rangers-spiller fra 2013 til 2019. Deretter gikk ferden til Dallas Stars, før han denne sesongen havnet i Minnesota Wild.

Natt til tirsdag var Zuccarello tilbake på sin gamle hjemmebane Madison Square Garden for å møte Rangers.

Der ble han hyllet med en en video som ble vist inne i Madison Square Garden, men om også ble delt på sosiale medier.

- Forever our favorite Norwegian. Thank you for the memories, Zucc! skriver klubben på Twitter.

Klubben delte også TV-bildene av Zucca som ble tydelig rørt over både videoen og mottakelsen han fikk inne i Madison Square Garden.

Til slutt fikk Zucca stående applaus, og da bestemte han seg også for å gå ut på isen og ta en kort runde for å ta imot hyllesten.

Sterkt bånd

I et intervju med avisen Minneapolis Star Tribune før kampen setter 32-åringen ord på hvordan han opplevde å få beskjeden om at tiden i Rangers, en klubb han trodde han ville spille for hele karrieren, var over.

Zuccarello hadde spilt mer enn 500 kamper for New York-klubben da beskjeden kom om at han var byttet bort til Dallas Stars i februar. Den beslutningen kaller nordmannen «tøff å akseptere i begynnelsen».

Det var tårer på tribunen da Mats Zuccarello var tilbake i New York natt til tirsdag. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Han begrunner det med at han hadde et følelsesmessig sterkt bånd til Rangers og ønsket å være lojal mot klubben.

– Plutselig ville de ikke ha deg mer. De gikk i en annen retning. For meg var det hardt å akseptere i starten. Jeg blir følelsesmessig involvert på den måten. Jeg er lojal og ville bli på laget, sier han.

Zuccarello røper samtidig at han i forkant av byttehandelen hadde en følelse av hva som var i gjære. I ettertid er han kritisk til måten Rangers-ledelsen håndterte situasjonen på.

– Det vesentligste for meg er at kommunikasjonen ikke var der. Å være der (i Rangers) i lang tid, og ikke føle det, var tøft. Men det er ikke annerledes for meg enn for andre. Jeg synes bare det er en dårlig del av denne bransjen, sier Wild-profilen i avisintervjuet.

Mats Zuccarello var natt til tirsdag tilbake i New York. Men denne gang med trøye fra Minnesota Wild. Foto: Bruce Bennett/Getty Images/AFP

Mer komfortabel

Etter en tung start på sesongen har Zuccarello og Wild fått noe mer fart på poengfangsten de siste ukene. Klubben har likevel tapt 14 av 23 kamper så langt. Det gir nest sisteplass i NHLs vestre avdeling.

Zuccarello er samtidig klar på at han selv begynner å finne seg til rette i sin nye klubb.

– Det tok sannsynligvis litt lengre tid enn jeg hadde håpet på, men jeg føler meg mer og mer komfortabel hver eneste dag jeg kommer inn i garderoben og på isen. Når du vinner, får du også mer selvtillit, sier han.