Slik blir fotball-VM i 2022 – finale seks dager før julaften

Fire daglige kamper gjennom gruppespillet og full fotballfest gjennom store deler av adventstiden. Planen for Qatar-VM i 2022 er klar.

Onsdag presenterte Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) datoer og klokkeslett for kampene samt hvilken arena finalen skal spilles på under VM-sluttspillet om drøye to år.

Av informasjonen som ble offentliggjort fremgår det at det skal spilles fire gruppekamper daglig fra sluttspillet innledes 21. november. Vertslandet Qatar spiller åpningskampen som er lagt til Al Bayt-arenaen, som rommer 60.000 tilskuere.

Finalen går på Lusail Stadium, med plass til 80.000 publikummere, 18. desember.

Les også: Raser etter at stortalentet ble avbildet i Sancho-drakt

Fire tidspunkter

Gruppespillet gjennomføres over tolv dager. Hver dag spilles det kamper klokken 11, 14, 17 og 20 norsk tid. Den avsluttende runden med gruppekamper, der kampene skal spilles likt, starter klokken 16 og 20. Det samme gjelder kampene i utslagsrundene.

Finalen 18. desember spilles med start klokken 16 norsk tid.

Det har blitt reist kritikk rundt byggingen av anleggene i Qatar. Jevnlig har det vært avslørt nær slavelignende forhold for arbeiderne, som ofte kommer fra afrikanske og andre asiatiske land. Ifølge den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen ITUC har flere tusen mennesker mistet livet i arbeidsulykker.

Les også: Vanvittig Championship-kamp: Har ikke skjedd på over hundre år

Massive reaksjoner

Nylig meldte menneskerettsorganisasjonen Amnesty at rundt 100 arbeidere som har jobbet med fasaden på Al-Bayt-arenaen i Doha ikke hadde fått lønn på sju måneder.

VM-arrangøren skal ha innrømmet at de har kjent til at det har vært forsinkelser i utbetalingen av lønn helt siden 2019.

Da Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i 2010 tildelte Qatar mesterskapet, kom det massive reaksjoner og påstander om korrupsjon.

Sluttspillet om to år er flyttet til høsten på grunn av varmen.

(©NTB)