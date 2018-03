Slik blir Nils Johan Sembs nye rolle med det norske landslaget

Skal jobbe tettere med a-landslaget i fremtiden.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Tidligere denne måneden ble det klart at Nils Johan Semb er ferdig som toppfotballsjef i Norges Fotballforbund. Nå går den tidligere landslagssjefen over i rollen som sportssjef for det norske a-landslaget.

Det betyr i første omgang at Semb skal jobbe enda tettere med Lars Lagerbäck, og hans støtteapparat med landslaget.

- Det er en rolle som er todelt. Man jobber tett i et sportslig team rundt a-landslagssjefen og resten. I tillegg er det et overordnet administrativ ansvar som går på alt fra å tilrettelegge forberedelser, gjennomføring, etterarbeid osv. I tillegg er det mange underpunkter i hver av de fasene, sier Semb til Nettavisen.

Spisset rolle

Selv om rollen blir enda mer spisset rundt landslaget, så er Semb klar på at han ikke kommer til å ha noe å si i laguttak eller sportslige avgjørelser.

- Jeg er kun en diskusjonspartner. Det er landslagssjefen som tar ut laget og velger spillestil og strategi, men man vil være tett på i diskusjonen. Det avgjørende ordet er alltid hos landslagssjefen, det er han som står ansvarlig for resultatene og har siste ordet, sier Semb, som også fremhever at de ikke har skissert rollen etter hvordan det gjøres i andre land.

- Det er ganske mange som har en lik rolle, men forskjellig titler på den. Oliver Bierhoff har jo en managerrolle for Tyskland, men det er Jogi Löw som tar ut laget. Det er landslagssjef som står for det siste som går på sport. Min oppgave er å legge til rette og gjøre han så god som mulig slik at han får så mye støtte som mulig, sier Semb.

Han forteller at han til tross for at hans jobb primært vil være rundt a-landslaget, så skal han fortsette i utviklingsoppgaver for NFF. I tillegg kan han fort bli landslagets ansikt utad til klubber i Norge.

- Jeg skal være en tett samarbeidspartner både rundt det sportslig, men også med et overordnet fokus på det administrative og i tillegg en som utfyller han med tanke på spillerobservasjon, å være ute i klubbene og være et kontaktledd ut til norske klubber. Det blir et tett, tett samarbeid, sier Semb.

Han utelukker heller ikke at han kan bli å finne på benken under landskamper i fremtiden, selv om han ser verdien i å se landskampene fra andre vinkler.

- Vi har ikke tatt noe endelig beslutning på sånt, fordi jeg tror det kanskje er nok folk som sitter på benken. Av og til kan det være lurt at man har noen som sitter høyt oppe på tribunen og kan se det fra fugleperspektiv, sier Semb.

- Så er man nede i pausen og diskuterer. Det er viktigere enn at man vet hvor man sitter under kamp, tror jeg.

Mentorrollen

Landslagstrener Lagerbäck er klar på at kun ser på samarbeidet med Semb som positivt, og ser frem til å kunne jobbe tettere med 59-åringen.

- Nils Johan er med når vi forbereder oss, når vi ser kamper og slike ting. Han har vært med på store deler av samlingene som en ekstra ressurs der han hopper inn og gjør ulike ting. Han er også en samtalepartner, så nå får vi se hva som skjer når han bytter stilling. Vi har ikke gått inn i detalj så dette vil vise seg, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Likevel er også svensken klar på at det blir han og assistenttrener Per Joar Hansen som vil ha siste ordet, selv om han tror Sembs stemme fort kan bli enda mer verdifull.

- Han har vært en verdifull samtalepartner, han har sett mye kamper og slikt. Han sitter på tribunen og får et annet bilde enn det vi får som vi også kan ha nytte av når vi analyserer kampene i etterkant. Jeg ser ingen dramatikk i dette, sier Lagerbäck.

- Kom helt feil ut



Da det ble kjent at Semb skulle tre inn i en ny stilling, ble den beskrevet som en mentorrolle for Lagerbäck av NFF. Det slår den tidligere landslagssjefen kraftig tilbake mot.

- Det er feil. Det som ble kommunisert der var feil, eller ble misforstått. Lars trenger ingen mentor, han er den mest rutinerte landslagstreneren i Europa. Det med en mentorrolle kom helt feil ut, sier Semb.

Han møter støtte hos Lagerbäck, som fremhever at han kun setter pris på samarbeidet med Semb.

- Jeg vet ikke hvem som skrev det eller om det er skapt av media. Dette var aldri et spørsmål om en mentorrolle, men at han er med som en ressurs. Det man velger å sette som tittel det bryr jeg meg ingenting om, sier Lagerbäck.

- Jeg vet hva mitt ansvar er, og hva jeg skal gjøre sammen med Perry. Der er Nils Johan med det jeg har sagt. Jeg ser ingen dramatikk i dette.

Et tema som ofte går igjen rundt Semb er lønnen. Sent i 2017 tilbakeviste han at han tjente 2.7 millioner kroner årlig fra NFF. Han forstår likevel at hans inntekt fra fotballforbundet er et tema.

- Man må gjerne diskutere lønn, og i fotball så er det høye lønninger her og der. Jeg har alltid ment at lønn er en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstager. Det er mer prinsipielt for meg, men at folk diskuterer lønna mi eller andre det må de gjerne gjøre, sier Semb.

- Kan du si noe om lønnen din har gått opp eller ned etter at du nå har endret stilling?

- Jeg vil ikke kommentere i den ene eller den andre retning, sier Semb.

Mest sett siste uken