Slik blir Norges fotball-EM: To 21-kamper og kan møte Sverige i sluttspillet

Øverst fra venstre: Erling Braut Haaland, keeper Rune Jarstein, Sander Berge, Haitam Aleesami, Even Hovland og Joshua King. Nederst fra venstre: Martin Ødegaard, Stefan Johansen, Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit og Ole Kristian Selnæs. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Erling Braut Haaland og Norge er to seirer unna neste års EM-sluttspill i fotball. Og dette blir opplegget for innledningen av mesterskapet for norsk del.

Uefa la onsdag fram datoer for en rekke turneringer, og EM-opplegget er også spikret med tolv vertsbyer spredd over hele Europa. Mesterskapet ble utsatt fra i år til neste år på grunn av viruspandemien. Slår Norge Serbia 8. oktober og enten Skottland eller Israel 12. november, vil EM-plassen være sikret. Dette er i så fall gruppespillet for det norske laget: Mandag 14. juni Norge – Tsjekkia i Glasgow (15.00), fredag 18. juni England – Norge i London (21.00) og tirsdag 22. juni Kroatia – Norge i Glasgow 21.00. De to beste i puljen er sikret plass i åttedelsfinaler, og fire av seks treere går også videre til cupspill. Skulle Norge bli nummer to i sin gruppe, er veien videre klar: Da går første cupkamp i København 28. juni mot andrelaget fra puljen der Spania og Sverige spiller. En tredjeplass åpner for flere alternative spillesteder i 1/8-finalen. Vinner Norge gruppe D, spiller laget neste kamp i Dublin 29. juni mot toeren i gruppe F, «dødens pulje», der Frankrike, Tyskland og Portugal er med. Mellom Glasgow og London går det en rekke tog hver dag, og reisetiden er på snaut fem timer. Norge kommer til å ha base i eller nær Glasgow. (©NTB)

