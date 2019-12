Slik blir sportsjulen på TV

Jula er en høytid for familie og hygge, men også et eldorado for den sportsinteresserte. Her er høydepunktene på idrettsfronten.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Den tysk-østerrikske hoppuka, Tour de Ski og det sedvanlig heseblesende juleprogrammet i Premier League topper for mange julemenyen. Den som er glad i sjakk, alpint og håndball går samtidig heller ikke skuffet gjennom høytiden. I hoppuka skal Alexander Stöckls elever på jakt etter Norges første sammenlagtseier siden 2006/07-sesongen. Da gikk Anders Jacobsen til topps. Tour de Ski har hatt norsk vinner i kvinneklassen de seks siste årene, mens Sergej Ustjugov (2016/17) og Dario Cologna (2017/18) har brutt den norske dominansen i samme periode. Johannes Høsflot Klæbo er regjerende verdensmester. I sjakk er en formsterk Magnus Carlsen regjerende verdensmester i lynsjakk. Hurtigsjakkdelen har han samtidig ikke vunnet siden i 2015. 2. juledag går han i gang med et nytt VM som favoritt i begge disipliner. Slik ser TV-julen ut for den sportsinteresserte: Torsdag 26. desember: SJAKK: VM hurtigsjakk i Moskva, Russland med Magnus Carlsen: 1. dag fra 12.35 (NRK1 og NRK2) FOTBALL: Engelsk eliteserie (19. runde): Tottenham – Brighton 13.30 (TV 2 Sport Premium) Aston Villa – Norwich 16.00 (TV 2 Zebra) Bournemouth – Arsenal 16.00 (TV 2 Sport Premium) Chelsea – Southampton 16.00 (TV 2 Sport Premium) Crystal Palace – West Ham 16.00 (TV 2 Sport 2) Everton – Burnley 16.00 (TV 2 Sport 1) Sheffield United – Watford 16.00 (TV 2 Humor) Manchester U. – Newcastle 18.30 (TV 2 Sport Premium) Leicester – Liverpool 21.00 (TV 2 Sport Premium) Fredag 27. desember: SJAKK: VM hurtigsjakk i Moskva, Russland med Magnus Carlsen: 2. dag fra 12.40 (NRK1 og NRK2) FOTBALL: Engelsk eliteserie (19. runde): Wolverhampton – Manchester C. 20.45. (TV 2 Sport Premium) Lørdag 28. desember: ALPINT: Verdenscup storslalåm kvinner i Lienz, Østerrike. 10.00. (TV 2) ALPINT: Verdenscup utfor menn i Bormio, Italia 11.25. (NRK1) SJAKK: VM hurtigsjakk i St. Petersburg, Russland med Magnus Carlsen: 3. og siste dag fra 12.45 (NRK1 og NRK2) LANGRENN: 1. etappe i Tour de Ski i Lenzerheide, Sveits. Fellesstarter, 10 km fri teknikk kvinner 12.45 og 15 km fri teknikk menn 14.15. (TV 2) HOPP: Kvalifisering til 1. renn i den tysk-østerrikske hoppuka i Oberstdorf, Tyskland 16.30. (NRK 2) SKISKYTING: Showrenn fra Gelsenkirchen, Tyskland 18.00 (NRK 1 og NRK 2) ISHOCKEY: Eliteserien menn (27. runde, 16.00): Narvik – Grüner, Sparta – Stjernen, Stavanger – Manglerud Star, Storhamar – Lillehammer, Vålerenga – Frisk Asker. (TV 2 Sumo) FOTBALL: Engelsk eliteserie (20. runde): Brighton – Bournemouth 13.30 (TV 2 Sport Premium) Newcastle – Everton 16.00 (TV 2 Sport Premium) Southampton – Crystal Palace 16.00 Watford – Aston Villa 16.00 Norwich – Tottenham 18.30 (TV 2 Sport Premium) West Ham – Leicester 18.30 Burnley – Manchester U. 20.45. (TV 2 Sport Premium) Søndag 29. desember: LANGRENN: 2. etappe Tour de Ski i Lenzerheide, Sveits. Sprint fri teknikk kvinner og menn, kvalifisering 09.15, utslagsrunder fra 11.35. (TV 2) ALPINT: Verdenscup kombinasjon menn i Bormio, Italia. Super-G 11.00/slalåm 14.00. (NRK1 og NRK 2) SJAKK: VM lynsjakk i Moskva, Russland med Magnus Carlsen: 1. dag fra 12.45 (NRK1, NRK2 og NRK3) ALPINT: Verdenscup slalåm kvinner i Lienz, Østerrike 10.00 (1. omgang)/13.00 (2. omgang). (TV 2) HOPP: 1. renn i den tysk-østerrikske hoppuka i Oberstdorf, Tyskland 17.30. (NRK 1) ISHOCKEY: Eliteserien menn (28. runde): Narvik – Grüner 14.00. (TV 2 Sport 1) HÅNDBALL: NM-finaler i Oslo Spektrum. Kvinner: Vipers Kristiansand – Storhamar 14.00. Menn: Haslum – Elverum 16.30. (Kampene går på TV 2, TV 2 Sport 1 og TV 2 Sport 2). FOTBALL: Engelsk eliteserie (20. runde): Arsenal – Chelsea 15.00 (TV 2 Sport Premium) Liverpool – Wolverhampton 17.30 (TV 2 Sport Premium) Manchester C. – Sheffield U. 19.00. (TV 2 Sport Sumo) Mandag 30. desember: SJAKK: VM lynsjakk i Moskva, Russland med Magnus Carlsen: 2. og siste dag fra 11.45 (NRK1) ISHOCKEY: Eliteserien menn (28. runde, 18.30): Lillehammer – Storhamar, Manglerud Star – Stavanger, Stjernen – Sparta, Frisk Asker – Vålerenga 19.00. (TV 2 Sumo). Torsdag 31. desember: LANGRENN: 3. renn i Tour de Ski i Toblach, Italia. 15 km fri teknikk menn 12.30 og 10 km fri teknikk kvinner 15.00. (NRK1) HOPP: Kvalifisering til 2. renn i den tysk-østerrikske hoppuka i Garmisch-Partenkirchen, Tyskland 14.00 (NRK1 og NRK2) Onsdag 1. januar: LANGRENN: 4. etappe i Tour de Ski i Toblach, Italia. 10 km klassisk kvinner 11.40 og 15 km klassisk menn 13.00, jaktstarter. (NRK1 og NRK2) HOPP: 2. renn i den tysk-østerrikske hoppuka i Garmisch-Partenkirchen, Tyskland 14.00. (NRK1) FOTBALL: Engelsk eliteserie (21. runde): Brighton – Chelsea 13.30 (TV 2 Sport Premium) Burnley – Aston Villa 13.30 Newcastle – Leicester 16.00 Southampton – Tottenham 16.00 (TV 2 Sport Premium) Watford – Wolverhampton 16.00 Manchester C. – Everton 18.30 (TV 2 Sport Premium) Norwich – Crystal Palace 18.30 West Ham – Bournemouth 18.30 Arsenal – Manchester U. 21.00. (TV 2 Sport Premium) Torsdag 2. januar: FOTBALL: Engelsk eliteserie (21. runde): Liverpool – Sheffield U. 21.00 (TV 2 Sport Premium). (©NTB)

Reklame Disse butikkene har startet julesalget