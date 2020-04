Slik bruker Giggs sin tidligere United-sjef sir Alex Ferguson som rådgiver

Sir Alex Ferguson spiller fortsatt en viktig rolle for tidligere Manchester United-spiller Ryan Giggs.

I likhet med Ole Gunnar Solskjær har Giggs satset på et yrke som fotballtrener etter at han avsluttet karrieren i Manchester United.

Begge de to tidligere United-spillerne hadde et godt forhold til deres manager og mentor sir Alex Ferguson da de spilte for klubben.

Og i likhet med Solskjær bekrefter nå Giggs at han stadig benytter seg av Ferguson som rådgiver.

Giggs er i dag landslagssjef for Wales og i et intervju med avisen WalesOnline går den tidligere United-spilleren nærmere inn på forholdet til sir Alex.

Waliseren røper blant annet at Ferguson var tidlig ute med å ta kontakt da Giggs fikk en noe tung start som landslagssjef i hjemlandet.

- Noen, inkludert sir Alex, var der for meg da jeg var nede og ba meg å holde hodet hevet. De tilbydde også å komme med råd og slike ting, forklarer Giggs.

KVALIFISERT: Ryan Giggs ledet Wales til EM i 2020 som nå er utsatt på grunn av koronaviruset. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Gjør unntak med Ferguson



Han forklarer imidlertid at han stort sett ønsker å holde ting internt i laget.

Men med Ferguson har han gjort flere unntak.

- Det ville vært dumt av meg å ikke bruke erfaringen til sir Alex som har så mye kunnskap om hvordan man skal håndtere forskjellige scenarier, sier Giggs.

- Han har vært der for å hjelpe meg når det har vært nødvendig. Det går ikke så mye på selve fotballen, han forteller meg ikke om hva slags taktikk jeg skal bruke og slike ting. Men han tilbyr meg råd om hvordan jeg kan håndtere enkelte situasjoner, forklarer waliseren.

Giggs har heller ikke vært redd for å benytte seg av rådene. Inspirert av Ferguson har han nemlig ikke vært redd for å gå sine egne veier. Giggs har ikke vært redd for å vrake spillere eller overraske med laguttakene.

- Jeg har stolt på meg selv og jeg tror at jeg generelt har fått rett i det jeg har gjort, sier Giggs.

- Det er definitivt noe jeg har lært av sir Alex. Han var så besluttsom, forteller den walisiske landslagssjefen.

GODT FORHOLD: Sir Alex Ferguson og Ole Gunnar Solskjær i 2008. Foto: Jon Super (AP)

Solskjær har gjort det samme

Også nåværende United-manager Solskjær har mange ganger skrytt av Fergusons besluttsomhet.

Samtidig var Solskjær tidlig ute med å avsløre at han bruker Ferguson som en rådgiver både før og etter at han tok over sjefsstolen på Old Trafford.

På pressekonferansen like etter at han tok over for Jose Mourinho fortalte Solskjær at Ferguson har hatt en enorm påvirkning på ham og trakk frem flere eksempler.

- Måten han håndterte mennesker på, måten han styrte klubben, måten han klarte å holde 25 internasjonale spillere fornøyde og sultne, og også hvordan han var med støtteapparatet og alle i klubben, sa Solskjær.

- Det finnes ingen andre det er bedre å få råd fra, slo Solskjærs fast.