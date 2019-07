Slik drilles spillerne under Solskjær: - Det har vært veldig vanskelig

Forrige sesong hadde United-spillerne løpt seg tomme med to måneder igjen å spille av sesongen. Nå jobber Ole Gunnar Solskjær hardt for at det ikke skal gjenta seg.

Etter en eventyrlig start som United-sjef, vant Solskjær og United bare én av sine siste ni kamper forrige sesong. Så langt står United med full pott etter tre treningskamper, og flere har bitt seg merke i at det er et langt mer aggressivt og pressende United-lag vi har fått servert så langt. Les også LIVE: Overgangsvinduet sommeren 2019 - Treningsøktene har vært ganske tøffe, men hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg det er akkurat det vi trengte. Vi er i mye bedre form nå enn hva vi var på samme tidspunkt forrige sesong. Vi har jobbet hardere enn noengang tidligere for å rette opp i ting, sa Marcus Rashford til The Telegraph. Langt høyere intensitet Rashford er en del av Manchester Uniteds tropp som for tiden er i Asia i forbindelse med oppladningen til en ny Premier League-sesong. Derfra har det nå kommet frem at spillerne kjøres ekstra hardt under Solskjær, for å sørge for at de er langt bedre forberedt til en lang fotballsesong enn de har vært tidligere. Spillerne har måttet tåle doble økter så langt i sesongoppkjøringen, med større vekt på løping enn på taktikk og kamptrening. Solskjær skal være fast bestemt på at god fysisk form vil være nøkkelen til å tetne luka opp til de beste lagene i Premier League. Les også Liverpools tap mot Sevilla overskygges av skrekktakling Allerede skal United-spillerne ha løpt 10 prosent mer enn på samme tidspunkt under sesongoppkjøringen før forrige sesong under José Mourinho, og intensiteten skal være økt med 50 prosent, skriver Evening Standard. Solskjær krevde til og med at laget gjennomførte en treningsøkt samme dag som de møtte Perth Glory i sommerens første treningskamp. På ni dager i Perth gjennomførte United hele 14 treningsøkter, og det skal være mye fokus på å forhindre muskelskader - et problem United slet stort med mot slutten av forrige sesong. TO PÅ TO: Manchester United-spillerne feirer etter mål mot Perth Glory. Foto: Theron Kirkman (Pa Photos) - Rett og slett latterlig Inspirasjonen bak Uniteds nye treningsregime skal stamme fra tidligere Solskjær-assistent i United, Warren Joyce. Det bringer tilbake minner for Scott McTominay. - Jeg har hatt sesongoppkjøring med Joyce. Han er gal! Han er en topp, topp mann, men noen av sesongoppkjøringene med han var rett og slett latterlige, sier McTominay om sin tidligere trener. Les også Mandagens Premier League-rykter Solskjær uttalte forrige sesong at ingen lag skal løpe mer enn United, og det er det nordmannen nå driller spillerne sine mot. Han ønsker også at laget skal presse langt mer aggressivt og høyere i banen enn hva som var tilfellet under forgjengeren Mourinho - noe United-supporterne allerede har fått servert mot Perth Glory, Leeds og Inter. Nå er United på vei til Kina, hvor Tottenham venter i neste treningskamp allerede førstkommende torsdag.