Slik innledes årets 2. divisjon

Spilleplanen for den amputerte sesongen i 2. divisjon fotball for menn er trukket. Fredrikstad innleder borte mot Florø.

Før helgen ga regjeringen grønt lys for kontakttrening i all toppidrett, inkludert 2. divisjon for menn. Det banet veien for at klubbene på tredje nivå i norsk fotball kan komme i gang med kampaktivitet.

Fredag ble det offentliggjort at seriestart datofestes til 11. juli, og samtidig ble det klart at det kun skal spilles enkel serie. Med 13 klubber i hver av avdelingene betyr det at ikke alle får like mange hjemmekamper.

– Det er helt klart, og det er en av de føringene vi har gjort ved å velge trekning. Nå ble det helt objektivt hvem som får seks og hvem som får sju hjemmekamper, sa arrangements- og kampansvarlig i Norges Fotballforbund, Rune Pedersen, i forbindelse med trekningen.

Mandag ble kampene i første runde og det øvrige kampoppsettet trukket.

Åpningsrunden spilles slik:

Avdeling 1:

Skeid – Brattvåg, Alta – Tromsdalen, Florø – Fredrikstad, Senja – Kjelsås, Vålerenga 2.-lag – Fløya, Eidsvold Turn – Kvik Halden, Hødd – Moss.

Avdeling 2:

Asker – Bryne, Nardo – Arendal, Levanger – Rosenborg 2.-lag, Fram Larvik – Sotra, Fløy – Odd 2.-lag, Notodden – Bærum, Vard Haugesund – Egersund.

I tillegg til at det spilles enkel serie skal det gjennomføres sluttspill i hver av de to avdelingene. Da deles tabellen i to. De sju øverste lagene møter hverandre i en enkel serie om opprykk, mens de sju nederste spiller om å unngå nedrykk.

Lagene tar med seg poengene fra «grunnspillet» inn i sluttspillet.

Norges Fotballforbund håper å ha hele oppsettet klart innen kommende mandag.

