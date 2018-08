Slik planlegger Frank Løke å vinne «Skal vi danse»: - Skal dra strikken langt

Det var lenge snakk om at 💥Team ActionFrank💥ville få startnekt i sykkelrittet🚵🏽Jotunheimen Rundt😠😠 Dette pga ubarberte legger og at en person mente at fargen på skotrekkene våre, var altfor upassende😂😂😂 Vi lever faktisk i 2018 og ikke 2008👊 Ingen nekter 💥ActionFrank💥å delta, det er 💥ActionFrank" som nekter deg å arrangere👊👊 Og for et løp det ble👍🚴Det hadde alt: 1. - Masse spreke damer, som dessverre delte ut "tjejdeng"til ikke navngitte personer💪😂 2. - Tre fantastiske hjelperyttere👍som passet på og tok en meget sliten Løk igjennom det 430km😱lange løpet👍👍👍 @andreasaaberg79 @tom_remman Torkjel Haabeth 🏆🏆🏆 3. - En natur som fikk meg til å glemme at en Rudolf Mankini🦌ikke er egnet til å sykle med i 4 minus grader❄️over Valdresflya😬😬 Vi fullførte med stil, men 17 timer og 16 min på sykkelsetet, gjorde at vi droppet banketten denne gangen👎🍾🍾🥂🍺👎 #actionfrankloke #valdresflya #teamactionfrank

