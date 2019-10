Slik reagerer spansk presse etter kampen mellom Norge og Spania

Flere norske spillere får skryt i de spanske avisene.

NORGE - SPANIA 1-1

Det ble en fin kveld for det norske landslaget på Ullevaal etter at Joshua King sikret det norske landslaget ett poeng mot Spania, med sin straffescoring dypt inne i tilleggstiden på Ullevaal.

I etterkant av kampen har blant annet Martin Ødegaard fått skryt av Spania-kaptein, og nå tidenes mestspillende på det spanske landslaget, Sergio Ramos.

Men det er flere av de norske stjernene som får applaus i den spanske pressen etter Lars Lagerbäcks menn kjempet seg tilbake, og sikret seg ett poeng på eget gress.

Les mer: Børs: Slik spilte Norge

- Malplassert på sted best kjent for slalåm

Spanske Marca deler ut stjerner basert på hvor godt spillerne har prestert, og i oppgjøret er det kun den spanske midtbanespilleren Fabián Ruíz som blir stående igjen med tre stjerner.

Hele seks nordmenn får to stjerner, mens Saúl, Juan Bernat og Jesús Navas er de eneste som får to stjerner av den anerkjente avisen.

Omar Elabdellaoui, Kristoffer Vassbak Ajer, Sander Berge, Stefan Johansen, Martin Ødegaard og Joshua King får alle to stjerner. I tillegg får også Lars Lagerbäck servert to stjerner, mens motparten, Robert Moreno, blir stående igjen med én.

Og Marca lot seg begeistre av hvordan nordmennene nektet å gi seg etter at Saúl ga spanjolene ledelsen tidlig i den andre omgangen:

- Norge fjernet puten fra øynene, og forstod at det ikke fantes grunn til at de skulle være Spanias kasteball. Deres beste elever ønsket plass. På høyresiden vartet Elabdellaoui opp med en «rabona» som det kan lages dokumentarer om. Det virket malplassert på et sted best kjent for slalåm, skriver Marca.

Etter Spania-kampen var Martin Ødegaard fornøyd med de norske prestasjonene.

- Kaptein Johansen gikk i krigen på midtbanen, og hadde gode avleveringer inn i boksen. Vi kjenner allerede til Ødegaards venstrefot, mens foran fant man King, energibomben fra Bournemouth. Han gav gjorde kvelden sur for Albiol og Ramos.

Videre hylles Norge for å ha vært mer hissige i sitt spill enn Spania, men at det egentlig ikke var noen av lagene som virkelig dominerte kampbildet sett under ett.

Les mer: Danmark til topps med sterk hjemmeseier

- To måter å forstå fotball

Avisen AS er mer kritiske til hvordan Norge ønsket å fremstå på eget gress, og mener at trener Moreno traff bra på valget av mer fysiske og robuste Albiol i forsvaret grunnet den norske kampplanen.

- Vi trengte ikke å se mer enn det første angrepet før det var klart hva Lars Lagerbäck ønsket: lang ball fra stopperen, stuss videre fra spissen og så fullstendig galskap for å vinne andreballen, skriver AS i sin gjennomgang av kampen.

De trekker spesielt King, og at «alle angrepene skulle igjennom ham», på lik linje som at «hver gang Spania hadde ballen skulle den gjennom Sergio Busquets».

- Rastløsheten mot ordenen, to måter å forstå fotballen på, som også kan anses som to ulike måter å forstå livet på, skriver AS, som ikke nødvendigvis fremhever at den ene er stort bedre enn den andre.

De skriver videre at Norge la seg dypt og at tålmodigheten til spillere som Busquets viste seg å være gull verdt. De fremhever uansett at Norge, litt etter litt, «kastet frakken» og ble mer komfortable på eget gress. Også de fremhever Elabdeallouis «rabona» for eksempel på nordmennenes ønske om å angripe.

Videre skriver AS at «optimismens tårn falt i grus» etter at Elabdellaoui vant straffen mot keeper Kepa Arrizabalaga, og King sikret Norge ett poeng på eget gress.

De fremhever nå at Spania må fokusere på oppgjøret som venter i Stockholm mot Sverige. Skulle spanjolene ta ett poeng der, så vil de være kvalifisert til EM-sluttspillet neste sommer

Vi må tilbake til mesterskapet i nettopp Sverige i 1992 for å finne sist gang spanjolene ikke deltok i et EM-sluttspill. De rødkledde har blitt kronet europamestre tre ganger (1964, 2008 og 2012).