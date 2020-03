Slik reagerer svenskene på Frida Karlssons sjokkeseier: - Hun har knekt Johaug

Det var duket for et lite sjokk i Holmenkollen under kvinnenes tremil lørdag.

Therese Johaug ledet med nesten et minutt på sine konkurrenter under tremila, og så ut til å gå inn til en oppskriftsmessig seier i Holmenkollen. Men så var det duket for et lite sjokk i Oslo.

For den svenske duoen Ebba Andersson og Frida Karlsson bestemte seg for å ta opp kampen med den norske skidronningen, og litt etter litt spise de opp det voldsomme forspranget hun hadde.

Et skibytte gjorde at Karlsson til slutt lå på ryggen til Johaug, og på innspurten bestemte den svenske jenta seg for at hun skulle detronisere Johaug, som fortsatt anses som langrennsdronningen.

Les også: Den slovenske stjernen slakter norsk stjerne: - Hun kan ikke stå på ski

- Nå går jeg for det!

Etter rennet var Karlsson tydelig lykkelig over at hun endelig hadde slått Johaug, som har dominert skisporten.

- Jeg følte meg så bra, jeg hadde gode ski og det var vinneroppskriften å få byttet skiene. Jeg jaget henne, og tok innpå. Til slutt sa jeg «nå går jeg for det», og det gikk, sa Karlsson i et intervju med FIS etter seieren.

Til SVT uthevet hun litt mer hva hun følte:

- Gud, for en deilig følelse! Jeg kjente meg pigg gjennom hele løpet. Jeg kjente meg så sterk mot slutten, og kjente at jeg hadde overtaket. Så ble jeg så vanvittig ivrig at jeg når kjempet om seieren så tenkte jeg «nå skal dette gå hele veien». Og jeg lykkes, sa 20-åringen.

KNEKKER JOHAUG: Expressen jubler over Karlssons seier i Holmenkollen. Foto: Screenshot (Expressen.se)

Karlsson er ikke alene om å juble for seieren. Også svensk presse er i ekstase over at Johaug endelig har blitt slått, og i tillegg på sin egen hjemmebane:

- Etter et skibytte på drøyt 18 kilometer så innledet Karlsson jakten på Johaug, skriver Expressen, som skriver på sin side at «Karlsson har knekt Johaug», med av en seiersglad Karlsson.

Les også: Skistad blankt avvist

Genistreken

Avisen uthever at skibyttet var det som gjorde utslag for Andersson, og at allerede etter tr kilometer hadde svenskene spist inn halvminuttet på Johaug, som igjen så ut til å dominere.

Aftonbladet hyller også den svensken skistjernen, og uthever at det pågikk en dialog mellom svenskene gjennom hele løpet om hvordan de skulle opp og frem etter skibyttet.

SUKSESS: Aftonbladet var også i ekstase over Karlssons «genistrek» mot Johaug. Foto: Screenshot (Aftonbladet.se)

De kaller skibyttet for en «genistrek», og gir det mye av honnøren for hvorfor Johaug kunne bli slått. Etter rennet var Johaug selv meget irritert over at hun ikke hadde maktet å holde unna svensken.

Hun forteller selv etter rennet at hun nok burde ha vurdert et skibytte hun også. Selv er Karlsson tydelig på at seieren må anses som en lagseier for de svenske jentene, som motiverte hverandre gjennom hele løpet.

Johaug endte på andreplass, mens det var Ebba Andersson, som hadde dratt med Karlsson hele veien, som måtte ta tredjeklassen. Charlotte Kalla tok den sure fjerdeplassen, men sørget for at det ble en svensk dag på det folketomme Holmenkollen.