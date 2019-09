Slik reagerer svenskene på Ødegaards «lillebror-utspill»

Martin Ødegaard inviterte til ordkrig før søndagens naboduell i Stockholm. Svenskene lar seg imidlertid ikke vippe av pinnen.

STOCKHOLM (Nettavisen): - Det blir kult å møte lillebror.

Martin Ødegaard kom med et lite stikk mot Sverige før søndagens naboduell i Stockholm, vel vitende om at Sverige har deltatt i sju store mesterskap siden sist Norge klarte å kvalifisere seg for snart 20 år siden.

Kampen vil være svært avgjørende for Norges EM-sjanser gjennom kvaliken, og taper Lars Lagerbäcks menn der, er håpet så å si ute.

Selv om Ødegaard i flere intervjuer omtalte Sverige som lillebror, fikk han ikke helt støtte av sin svenske sjef Lars Lagerbäck.

- Den svenske allmennheten oppfatter oss som lillebror, og har nok fortrengt Norges storhetstid under Drillo. Spillerne og lederne vil ikke tape for Norge, og jeg føler det samme, jeg vil absolutt ikke tape for Sverige, sa Lagerbäck på pressekonferansen fredag.

Ødegaard la etter Malta-kampen ikke skjul på at han trigges litt ekstra av at det er Sverige som er motstander denne helgen.

- Ja, absolutt. Det tror jeg alle gjør. Det er nabooppgjør og man spiller mot lillebror, så det blir kult, det, sa Ødegaard med et lurt smil.

Han mener Norge i hjemmekampen mot Sverige, en kamp som endte 3-3, viste at laget er fullt på høyde med Janne Anderssons mannskap.

- Ja, det vil jeg si. Jeg synes at vi i store deler av hjemmekampen mot Sverige viser at vi er på høyde med dem og bedre i lange perioder, så det blir å skjerpe inn den siste delen av kampen, så har vi vist at vi absolutt kan slå dem. Vi skal dra dit og prøve å gjøre det, sa 20-åringen.

Forsberg: - Vi legger det til siden

Sveriges midtbanestjerne Emil Forsberg lar seg ikke provosere av Ødegaards uttalelser om at Sverige er lillebror og skal knuses.

- Det er sånt vi legger til siden. Vi i Sveriges landslag har levert over tid i store mesterskap, og vi fokuserer på vår egen innsats, så får vi se. Vi vet at vi er et veldig bra landslag, sier Forsberg.

LITE SVERIGE-STIKK: Martin Ødegaard ser fram til duellen med "lillebror" Sverige. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Leipzig-spilleren mener man heller ikke kan legge for mye i 3-3-kampen mellom Norge og Sverige på en ujevn Ullevaal-matte i vår.

- Det var vel en ganske rar match. Underlaget var ikke det beste, og det skjedde noen ulike greier, offside-mål hit og dit. Det er vel en kamp man ikke skal legge for mye i. Vi vet at det er et bra landslaget vi møter, og vi må levere for å vinne, sier Forsberg.

John Guidetti har en lang karriere på det svenske landslaget bak seg. Nå spiller han i spanske Alaves, og vil møte Martin Ødegaard og Real Sociedad også i ligaspill denne sesongen.

Den 27 år gamle spissen vil heller ikke svare på Ødegaards utspill om at det «blir kult å møte lillebror».

- Nei, jeg har ingen tanker, sier han til Nettavisen.

- Føler du at dere er storebror eller lillebror kontra Norge?

- Vi er Sverige og de er Norge.

IMPONERT: John Guidetti er imponert over det Martin Ødegaard har gjort i Real Sociedad-trøya denne sesongen. Foto: Jonathan Nackstrand (AFP)

- Som han springer!

Noe spissen imidlertid har tanker om, er Ødegaard som spiller. Han er spesielt imponert over ungguttens enorme løpskapasitet.

- Jeg synes han har vært den beste spilleren for Real Sociedad de tre innledende kampene i La Liga. Han løper som et dyr, han løper hele tiden. Enormt stort talent og kult at han er i La Liga og det er en fantastisk dyktig fotballspiller.

- Han er kjent for teknikken og ballbehandlingen, men er du imponert over løpskapasiteten?

- Ja, det vil jeg si jeg er mest imponert over. Jävla, han springer, altså, det er kult å se.

Martin Ødegaards lagkamerat i Real Sociedad, Alexander Isak, hyllet Ødegaard da han snakket med Nettavisen fredag.

Han vil imidlertid heller ikke kaste seg inn i noen ordkrig om hvem som er storebror og lillebror.

- Matchen er på søndag, så vi får se, sier Sveriges angrepsstjerne selvsikkert.

Kampstart søndag kveld er 20.45.

