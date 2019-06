Slik skal Barcelona lokke Neymar fra PSG

Det kan gå mot en sjokkovergang i sommer.

Neymar forlot Barcelona i overgangen som knuste alle overgangsrekorder i 2017, da gigantene fra Paris punget ut 198 millioner pund for spilleren.

Nå kan det gå mot en sjokkretur for brasilianeren, som nylig skal ha uttalt at han angrer på at han i det hele tatt byttet ut Katalonia mot Paris.

Coutinho i byttehandel?

Nå skriver The Times at forhandlingene mellom de to storklubbene har hatt fremskritt de siste dagene, og at Barcelona er beredt til å betale opp mot 90 millioner euro for Neymar, i tillegg til enten Ousmane Dembele eller Philippe Coutinho, som en del av avtalen.

Avisen skriver at det mest sannsynlig blir Coutinho som blir en del av monsteravtalen. Brasilianeren gjorde sin overgang fra Liverpool til Barcelona i januar 2018.

Coutinho har til gode å spille seg til en fast plass i elleveren til Valverde, og har også blitt en slags syndebukk hos Barcelona-supporterne. Avisen skriver videre at Manchester United og Chelsea skal ha diskutert mulighetene for å hente Coutinho tilbake til Premier League, men at ingen konkrete tilbud har blitt lagt frem for Barcelona.

Selv skal Coutinho ikke motsette seg et eventuelt salg fra Barcelona.

Barcelona skal også være redde for å ødelegge lønnstrukturen i klubben, og har gitt Neymar beskjed om at han er nødt til å godta et lønnskutt for å komme tilbake til klubben, slik at Lionel Messi forblir den best betalte spilleren i Barcelona.

Det skal ikke Neymar ha noe problemer med, skriver The Times.

- Ingen tvang han til å komme hit

Forholdet mellom Neymar og PSG-president Nasser Al-Khelaifi skal ha surnet den siste tiden, og nylig la den oljerike eieren ikke skjul på at han hadde sett seg lei av superstjerne-tendensene i klubben.

- Jeg ønsker spillere som er villige til å gi alt - og forsvare æren til drakta og prosjektet vi har på gang. De som ikke ønsker det, eller ikke forstår det, får vi ha en prat med. Vi må selvfølgelig respektere kontraktene, men prioriteten nå er tilhørlighet til prosjektet, uttalte Nasser Al-Khelaifi nylig.

Og la til følgende melding, tydelig rettet mot Neymar:

- Ingen tvang han til å signere for klubben. Ingen dyttet han hit. Han kom av egen vilje for å bli en del av dette prosjektet.