Slik skal Brækhus' nye trener gjøre henne enda bedre

Det var spesielt to ting Cecilia Brækhus hadde stor suksess med mot Victoria Bustos i Monaco lørdag.

MONACO (Nettavisen): Cecilia Brækhus hadde få problemer med å beseire argentinske Victoria Bustos i Monte Carlo lørdag kveld.

På forhånd hadde Brækhus' nye trener Abel Sanchez lovet en mer aggressiv versjon av den norske boksestjernen, men knockouten uteble.

Kroppsslag og flere høyreslag

Etter kampen avslørte Brækhus og Sanchez konkret hva de har jobbet med for å gjøre bergenseren til en enda farligere bokser, da Nettavisen og øvrig norsk presse møtte de to i kjelleren under casinoet i Monte Carlo.

- Hvilke råd fikk du av Sanchez underveis?

- Det var små justeringer som skulle til. Alt i alt var han veldig fornøyd. Dette er den første kampen med ny trener. Jeg har allerede begynt å plukke opp en del nye ting. Jeg jobber en del mer til kroppen og har begynt å bruke høyre, og det er noe jeg egentlig aldri gjorde før. Jeg tror dette blir veldig morsomt videre, sier Brækhus til Nettavisen.

NY TRENER: Cecilia Brækhus gikk sin første kamp under Abel Sanchez sin ledelse lørdag. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Og det var tydelig underveis i kampen, at Brækhus skulle bruke sin kraftige høyre mer enn hun har gjort tidligere - et slag som nesten sendte Bustos ut av kampen.

Trener Sanchez mener eleven kunne gjort det enda oftere.

- Hvis det var noe hun gjorde galt, var det at hun ikke fulgte opp høyreslagene hun traff med. Hun landet store treffere med høyre, men så slapp hun motstanderen av kroken. De siste 30 sekundene av kampen slo hun tre eller fire av de på rad, rystet henne og avsluttet det nesten, sier Sanchez.

- Oppvarmingskamp

Amerikaneren, som først og fremst er kjent fra tiden han var trener for Gennady Golovkin, likte likevel det han fikk se av sin nye elev.

- Hun gikk en glimrende kamp og gjorde mye av det som vi forsøker å legge til repertoaret hennes. Det blir ikke perfekt den første gangen, men det var perfekt nok i denne kampen, sier Sanchez til Nettavisen og legger til at han tror de fleste andre hadde gått i kanvasen av noen av høyretrefferne til Brækhus.

Sanchez legger ikke skjul på at møtet på Bustos ses på som en oppvarmingskamp før større oppgaver venter.

- Jeg ville at hun skulle fortsette med tingene vi har øvd på på trening. Disse kampene er for meg treningskamper. Det er trening til neste kamp. Hvis vi øver på disse tingene mot motstandere som ikke er på elitenivå, former vi det og gjør det bedre til kamper mot elitemostand, sier Sanchez.

NYTT SAMARBEID: Cecilia Brækhus fikk tydelige instrukser av sin nye trener Abel Sanchez underveis i kampen. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Brækhus mener det vi fikk se lørdag var en smakebit på det som kommer i fremtiden og la også merke til at kroppsslag var noe som fungerte godt mot Bustos, som ofte kom inn med hodet lavt.

- Vi har trent en del på dette med å slå mot kroppen, og det kom til nytte mot Bustos. Jeg føler absolutt at jeg gjorde mer skade i denne kampen enn det jeg pleier å gjøre, sier Brækhus.

Minst én kamp til før Taylor

Mange har nå et håp om et stjernemøte mellom Cecilia Brækhus og irske Katie Taylor, som begge bokser under Eddie Hearn i Matchroom Boxing.

Ifølge Brækhus er det utvilsomt det store ønsket, men først må hun trolig gå minst en kamp til.

- Jeg synes Eddie Hearn nevnte noe om én kamp til for begge oss to, og så i 2020 blir det Katie Taylor, ja, sier Brækhus.

MØTTE NORSK PRESSE: Cecilia Brækhus møtte Nettavisen og øvrig norsk presse i kjelleren under casinoet etter kampen. Foto: Martin Busk (Nettavisen)

Det er en tanke trener Sanchez liker svært godt.

- Kanskje han bør sette de opp på samme stevne. Da kan de terge hverandre litt og bygge opp til en storkamp, men det er opp til promotorene. Jeg er sikker på at Eddie og Tom Loeffler setter seg ned og finner ut av hva som er best. Jeg tror at etter to-tre kamper til, vil Cecilia være så mye bedre enn hun var i kveld, og hun var bra i kveld, sier Sanchez.