Slik skal det bli enda skarpere konkurranse om landslagsplassene

Med en samspilt førsteellever imponerte Norge i VM, men belastningen var stor, og det viste seg mot England. Neste mål blir å skape enda skarpere konkurranse.

Martin Sjögren sa etter Norges kvartfinaletap i VM at han ikke som flere andre nasjoner kunne rullere på laget. Årsaken var at hver kamp var viktig, og han følte han måtte sende det beste laget på banen hver gang.

Bare 12 spillere spilte fra start for Norge i fotball-VM kvinner, og 10 av dem startet samtlige fem kamper. Tross god jobb med restitusjon og en ekstra hviledag slo belastningen negativt ut mot England. Sjögren har håp om jevnere nivå og skarpere kamp om plassene neste gang.

– Jeg tror flere av spillerne kommer til å flytte ut og spille i litt mer krevende miljøer ute i Europa. Vi vet at Guro (Reiten) og Ingrid (Syrstad Engen) skal ut, men er flere andre som kommer til å være aktuelle for å ta seg ut i større klubber, sier han.

– Ute får man en litt tøffere hverdag med enda høyere krav, og man blir vant til å spille mot bedre motstand regelmessig. Klart det kommer til å øke konkurransen i troppen. Kan vi fortsette å få utvikling på spillerne så kommer vi til å ha større mulighet til i mesterskap å kunne rullere litt slik mange av de andre nasjonene har gjort, resonnerer han.

– Men vi må innse at vi fortsatt er en liten fotballnasjon sammenlignet med de sju andre som tok seg til kvartfinale i VM.

Langsiktig

Elitedirektør Lise Klaveness vil også ha større bredde i toppen, med et litt annet perspektiv.

– For den langsiktige utviklingen er det et poeng. Vi ser jo at vi klarer å produsere store internasjonale – kall det stjerner, da, som når hele veien opp. Det er ganske mange gitt vårt befolkningstall, men det er et poeng for oss å ha større bredde ikke bare på A-landslaget, men også i Toppserien og så videre, sier hun.

– Endringene som er gjort på toppseriestruktur og TSU, altså toppserieutviklerprosjektet, har med dette å gjøre. Alle de talentfulle spillerne skal ha en dedikert person som følger dem og syr sammen opplegget så de ikke slutter for tidlig, slik at de som er nest best i dag kan bli best i morgen.

Hun er ute etter å hindre at talentene som ikke blomstrer tidlig faller fra.

Utfordring

– Det er en utfordring kvinnesiden har i hele verden, og det ønsker vi å ta litt rotta på. Vi vil ha hånden på rattet og få en bredde i den ypperste toppen. Når du helt opp tidlig, skjer det mye rundt deg og du blir motivert, men av de nest beste, som kan bli best først når de er 24 eller 25, er det noen som blir med så langt, men litt for få.

Klaveness vil ikke mene noe om Sjögrens valg om å bruke de samme spillerne nesten hele tiden (12 av spillerne i troppen spilte til sammen 5105 minutter, de 11 andre til sammen 175 minutter).

– Det er hovedtrenerens uavkortede ansvar og rett å gjøre den vurderingen i et mesterskap. Trenerne gjør det på ulike måter, men det er en balanse mellom kontinuitet og sterke strukturer i en førsteellever og hvor mye du kan bytte for å få friske bein, sier hun.

Både Klaveness og Sjögren har håp om at det i neste sluttspill om to år skal bli lettere å gi førstevalgene litt avlastning.

(©NTB)