Slik skal Diamond League-sesongen reddes

Karsten Warholm og friidrettseliten kan tidligst gjøre seg håp om Diamond League-åpning i midten av august. Forlenget sesong skal gi rom for utsatte stevner.

Tirsdag la Diamond League-ledelsen fram en ny, forkortet og foreløpig terminliste for 2020-sesongen. Av den går det fram at flere stevner avlyses, ingen utøvere vil opptjene seg poeng underveis i stevneserien og finalen i Zürich avlyses.

En rekke stevner er allerede utsatt eller avlyst som følge av virussituasjonen, og tirsdag ble det kjent at også arrangørene i London kansellerer. Stevnet i den engelske hovedstaden skulle gått 4.- og 5. juli.

Avlyst er også Diamond League-finalen i Zürich i september, og usikkerheten råder rundt flere av stevnene som fortsatt står på kalenderen. Første stevne på den nye og justerte Diamond League-kalenderen går i Monaco 14. august.

To dager senere er det stevne i Gateshead, før turen går til Stockholm 23. august.

Sikkerhet i høysetet

Totalt åtte stevner er planlagt i det som kan bli en travel friidrettshøst. Det siste av dem går i Kina 17. oktober. Det er godt og vel en måned etter at sesongen opprinnelig var tenkt avsluttet.

Årets Bislett Games arrangeres uten publikum og med uvanlige øvelser under navnet «Impossible Games» torsdag 11. juni. Diamond League-ledelsen åpner for at andre arrangører velger et liknende konsept for sine stevner.

Usikkerheten rundt den videre utviklingen av virussituasjonen gjør planlegging krevende. Likevel pålegges stevnearrangørene å ha planer, format og øvelsesprogram klart minimum to måneder før stevnet skal avholdes. Det skal sikre utøverne tilstrekkelig tid til forberedelser.

Diamond League-arrangøren opplyser at sikkerheten til utøvere, trenere, frivillige, publikum og andre i staben har førsteprioritet i tiden som kommer.

Sesongen kan ryke

Det kan gå mot en sommer med uvanlig lite aktivitet for Karsten Warholm, Ingebrigtsen-brødrene og resten av friidrettssirkuset. I et intervju med NTB nylig sa Warholm at han er innstilt på å miste et helt år som utøver.

– Akkurat nå er jeg innstilt på at Impossible Games blir det eneste jeg får i 2020. Så kan det være at vi får noen konkurranser på høsten, men slik det er nå, handler det mer om å utnytte de mulighetene som er bankers. Vi må det som det kommer, og det er vi egentlig veldig flinke til, sa han.

Paris skulle vært arrangør for EM i friidrett i sommer. Mesterskapet er utsatt.

Som følge av at høstens Diamond League-avslutning i Zürich er avlyst, har de sveitsiske arrangørene fått løfte om å få arrangere finalene de to neste årene.

