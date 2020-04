Slik skal Ødegaard & co. forberedes på «ligacomeback» – kan få strengt testregime

To typer koronatesting av spillere, ledere, klubbpersonell og involvertes familiemedlemmer foreslås angivelig som et grep for å få spansk fotball i gang igjen.

Ifølge nyhetsbyrået AP jobber den spanske ligaen i øyeblikket med å utforme en svært detaljert plan for hvordan klubbene skal forholde seg i det øyeblikk det gis grønt lys for at ligafotballen kan gjenopptas. En minioppkjøring og et omfattende medisinsk testregime er blant forslagene som ligger på bordet.

Et 19 sider langt dokument utarbeidet av ligaledelsen skal gi et lite innblikk i planen som er i ferd med å ta form. Foreløpig er ingenting ferdig eller besluttet, men den spanske radiostasjonen Cope hevder å ha fått tilgang til et utkast av protokollen.

Planen, som består av fire faser, inneholder en serie anbefalinger som vil bli forelagt klubbene før spillerne er tilbake i trening. Den spanske ligaen åpner angivelig muligheten for at treningsaktiviteten kan gjenopptas selv om Spania fortsatt skulle være nedstengt som følge av viruspandemien.

Omfattende testing

Det er ikke forventet at det åpnes for kampaktivitet før myndighetene anser det som trygt for folkehelsen, men dokumentet som angivelig er i ferd med å bli utarbeidet, inneholder blant annet detaljerte retningslinjer som kan iverksettes rundt treningssentre og laghoteller.

Ifølge dokumentet Cope har fått tak i , anbefaler ligaledelsen at det legges inn en forberedelsesperiode på minimum 15 dager før første kamp etter koronapausen. Videre ser man for seg at den perioden kan bestå av flere trinn, der treninger i plenum er siste fase.

Før det blir gitt adgang til å gjenoppta trening foreslås det også at både ansatte i klubbene, trenere, spillere og aktørenes familiemedlemmer gjennomgår to typer medisinske koronatester. Spillerne kan bli testet hjemme eller på midlertidige «drive through»-lokasjoner som gjøres tilgjengelig for dem.

Blant anbefalingene er også at sikkerhetskontrollen i klubbene trappes opp, og det oppgis detaljerte råd for driften av blant annet kjøkken, vaskerom, garderober og treningsrom i stadionanleggene.

Flere busser

Treningsrommene vil for eksempel være forbeholdt skadde spillere, og avhengig av størrelsen vil kun et begrenset antall spillere kunne oppholde seg der samtidig.

Videre går anbefalingene ut på at flere busser tas i bruk ved behov for transport av spillerne, og at det ikke sitter personer på mer enn hver femte stolrad i bussen. Det legges også opp til bruk av ansiktsmaske og hansker både der og helt fram til treningsøktene starter.

Ligaledelsen ønsker også at det blir sendt mat hjem til spillerne, slik at de ikke selv må ut for å handle, og det anbefales at det ikke gis adgang til hjemmene til verken spillere eller trenere for andre enn de som bor der.

Strenge hygieneregler

Videre heter det ifølge AP at ikke flere enn åtte spillere får oppholde seg i klubbens treningsfasiliteter om gangen i en tidlig fase, og at spillerne må ankomme med 15 minutters mellomrom.

Når man er kommet så langt at hele spillerstallen kan trene sammen igjen, understrekes det at strenge hygieneregler fortsatt er tenkt gjort gjeldende. Koronatesting kan forekomme også da.

Spania er hardt rammet av viruspandemien. Mer enn 10.000 mennesker har mistet livet så langt. Fotballen i landet er inntil videre stanset, og det er uvisst når den kan starte opp igjen.

Ligaledelsen og klubbene håper samtidig å kunne fullføre inneværende sesong.

(©NTB)