Manchester United og Manchester City var heldige med trekningen av ligacupens kvartfinaler.

Manchester United og Ole Gunnar Solskjær møter Colchester United fra League Two, nivå fire i England i kvartfinalen i ligacupen.

Det ble klart under trekningen torsdag morgen.

Liverpool, som reiser til Qatar for å spille VM for klubblag samme tid som kvartfinalene i utgangspunktet skal spilles, 17. og 18. desember, ble trekt mot Aston Villa.

Etter onsdagens seier mot Liverpool uttrykte Jurgen Klopp bekymring for om laget skulle få muligheten til i det hele tatt å spille kvartfinalen.

- Dersom de ikke kan finne en passende dato for oss, og da mener jeg ikke klokken 03.00 natt til 1. juledag, så kan vi ikke spille kampen og motstanderen vår vil gå videre. Vi vil ikke være offer for dette problemet. Jeg tror folk fra Premier League så kampen på TV og håpet Arsenal skulle gå videre... sorry! sa Klopp.

Manchester City møter Oxford United fra League One, mens Everton tar imot Premier League-rival Leicester.

Slik spilles kvartfinalene i ligacupen:

Oxford United - Manchester City

Manchester United - Colchester United

Aston Villa - Liverpool

Everton - Leicester City