Slik starter Norge mot Danmark i Algarve Cup

Dette er landslagssjef Martin Sjögrens 11 utvalgte til kampen mot Danmark.

Det norske landslaget er tittelforsvarer i turneringen som spilles i Portugal, og turneringen er en viktig oppkjøring før EM-kvalifiseringen fortsetter i april. Samtlige av Norges kamper i Algarve Cup blir vist på Nettavisen Direktesport.

Se den første kampen Norge - Danmark LIVE onsdag klokken 15.00

Resultatet i kampen mot Danmark avgjør om landslaget møter Sverige eller Tyskland i kamp to. Med seier over Danmark blir det en semifinale i A-sluttspillet, med tap blir det en semifinale i B-sluttspillet. Det betyr at Norge kommer uansett til å spille tre kamper i turneringen.

For å få tilgang til sendingene trenger du Nettavisen Pluss.

Nettavisen Pluss: Få 1 måned for 1 krone, eller 12 måneder for 349 kroner

Og slik starter Norge mot Danmark:

Cecilie Fiskerstrand - Ingrid Moe Wold - Maren Mjelde - Maria Thorisdottir - Anja Sønstevold - Karina Sævik - Rikke Nygard - Ingrid Syrstad Engen - Guro Reiten - Caroline Graham Hansen og Elise Thorsnes.

Viktig turnering

Landslaget har ikke vært samlet siden november 2019, og derfor er denne turneringen viktig for de norske fotballjentene. Landslagssjef Martin Sjögren har uttalt at han ønsker å bruke turneringen til å se mange av spillerne i aksjon, men også at det blir viktig å forsvare tittelen fra i fjor.

Se kampene direkte med Nettavisen Pluss: Få 1 måned for 1 krone, eller 12 måneder for 349 kroner

Alle profilene er med

Turneringen i Portugal er landslagets siste ordentlige samling før EM-kvalifiseringen fortsetter i april mot Wales borte, og landslagssjef Martin Sjögren har tatt ut følgende 23 spillere til Algarve Cup:

Fakta Troppen til Algarve Cup 2020 ↓ Cecilie Fiskerstrand - Brighton & Hove Albion Women FC

Oda Marie Hove Bogstad - Sandviken IL

Aurora Mikalsen - Manchester United Women FC

Ingrid Moe Wold - Madrid CFF

Therese Sessy Åsland - Kristianstad DFF

Tuva Hansen - Klepp IL

Maren Nævdal Mjelde - Chelsea Ladies FC

Stine Reinås - Stabæk

Emilie Marie Aarnes Woldvik - LSK Kvinner

Maria Thorirsdottir - Chelsea Ladies FC

Kristine Minde - Vfl Wolfsburg

Anja Sønstevold - LSK Kvinner

Vilde Bøe Risa - Kopparbergs/Göteborg FC

Frida Leonhardsen Maanum - Linköping FC

Ingrid Syrstad Engen - Vfl Wolfsburg

Rikke Bogetveit Nygard - Arna Bjørnar Allianse Idrettslag

Amalie Vevle Eikeland - Reading Women FC

Karina Sævik - Paris St. Germain FC

Guro Reiten - Chelsea FC

Elise Hove Thorsnes - Canberra United FC

Caroline Graham Hansen -FC Barcelona Femeni

Synne Sofie Kinden Jensen - Vålerenga Fotball

Lisa-Marie Karlseng Utland - Reading Women FC

Full oversikt: Alle Nettavisen-sendte landskamper



For å understreke hvor viktig turneringen er, har landslagssjef Sjögren hentet inn profiler som Guro Reiten, Caroline Graham Hansen, Maren Mjelde og Maria Thorirsdottir, for å nevne noen.